Con Decreto n. 184 del 27/03/2018 il Presidente della Giunta della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai sensi della L.R. n. 59/2017 “Ambiti territoriali di caccia – ATC “ – DGR n. 62/2018, ha proceduto allo scioglimento dell’attuale Comitato di Gestione ATC Provincia di Foggia ed ha nominato contestualmente, Domenico Guerra, dipendente della Provincia di Foggia, Commissario Straordinario dello stesso Ambito Territoriale di Caccia ed ha stabilito che al predetto Commissario Straordinario siano riconosciuti gli stessi poteri dei Comitati di Gestione previsti dalla vigente normativa. Domenico GUERRA nominato Commissario Straordinario dell’Ambito Territoriale di Caccia di Foggia.

La Legge Regionale n.59/2017 caratterizza le nuove norme per la tutela, la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio. All’art. 11 prevede lo scioglimento degli

Ambiti Territoriali di Caccia ed il loro commissariamento successivo. La Delibera di Giunta Regionale n. 62/2018 ha recepito il disposto della norma ed ha provveduto allo scioglimento degli ATC, demandando il loro commissariamento al successivo provvedimento del Presidente della Regione Michele Emiliano. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/03/2018 si è completata la rivoluzione normativa in materia di caccia e si è individuato, conferendo pieni poteri amministrativi, quale Commissario Straordinario dell’Ambito Territoriale di Caccia di Foggia il sig. Domenico Guerra, Funzionario della Provincia di Foggia. L’Associazione Ambientalista Laboratorio Verde FareAmbiente augura al novello Commissario l’augurio di buon lavoro. Segretario Laboratorio Verde Felice Scopece Domenico Guerra Commissario straordinario ‘Caccia’ Provincia ultima modifica: da

