In fiamme appartamento a Vieste, in zona lungomare

Vieste, 03 aprile 2018. Incendio in un appartamento a Vieste, per cause accidentali. I fatti hanno interessato un locale presente in una palazzina di via Salvemini, zona lungomare Mattei. Lo riporta foggiatoday.it.

All’interno dell’appartamento non c’erano fortunatamente persone. Distrutto l’interno dell’abitazione, in fiamme gli arredi presenti.

Da raccolta dati, ad intervenire sul posto “gli uomini della Protezione Civile ‘Pegaso’ e i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano”.

Alla base dell’incendio un probabile cortocircuito.