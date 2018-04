Foggia. Conclusi i riti della Settimana Santa

Di:

Foggia, 03 aprile 2018. Eucarestia, Sacerdozio, Carità non “come tante isole a sé stanti ma come parte del mondo unico”. Quale? Quello dell’incontro “senza filtri” con l’altro, ascoltandolo, guardandolo negli occhi, condividendo insieme momenti gioiosi e meno gioiosi, luci e ombre.

È nell’altro che si trova amore e voglia di vivere, è con l’altro che “si cresce contro le piccole e grandi intemperie di ogni giorno”. FE.D.E.: Felice di Essere con Te.

“Il deserto come punto di partenza, carburante dell’anima, per (ri)trovare sé stessi con momenti di preghiera e farsí che quel chicco di grano caduto in terra non muoia, ma dia buon frutti con alberi forti e rigogliosi”. Esempio? Un gruppo di studenti e studentesse provenienti da Smirne (Turchia) in visita presso la comunità Parrocchiale di San Giovanni Battista, rinnovata di un nuovo impianto di illuminazione e di video sorveglianza capillare ma allo stesso tempo non invasivo, nel rispetto della Privacy.

A loro, come Segno di Pace, è stato donato un ramoscello di olivo ciascuno. Questo è stato, in parallelo, anche un pò il fil-rouge delle Celebrazioni Eucaristiche iniziate con la Santa Messa Crismale lo scorso mercoledì 28 marzo 2018, a partire dalle 18,30, presso la Basilica Cattedrale del Capoluogo Dauno, nel cuore del Centro Storico, presieduta da S. E. Monsignor Vincenzo Pelvi con Benedizione Olii Sacri per i Sacramenti.

Presenti tutti i parroci e diaconi della sempre coesa Diocesi di Foggia-Bovino. Riti proseguiti, successivamente, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, lì poco distante, sotto la guida Spirituale di don Ivone Cavraro, dei suoi sempre solerti collaboratori e, non per ultimi, dei tanti Operatori di Pace che, “quasi dietro le quinte”, in modo silenzioso, mettono in campo, non solo nelle Solenni Celebrazioni, “braccia, mente ma soprattutto cuore”, al servizio della Famiglia Parrocchiale ove, senza pregiudizio alcuno, giovani e meno giovani “offrono gratuitamente i loro talenti talenti, piccoli o grandi che siano, costruendo, per quanto possibile, palazzi con fondamenta solide, affinché non crollino alla prima scossa di terremoto fisico e spirituale”, ha voluto rivaleggiare fortemente il diacono permanente don Gino Isa Mancano.

Il tutto per aprire “porte e portoni, scrigni spesso ammuffiti e impolverati”. Sorridere, Rispettare, Ascoltare, Ringraziare, (Con)dividere, “con vesti nuove, vere, sincere, luminose”. Nel giorno del Giovedì Santo, ore 20,00, spazio poi, alla Celebrazione in cena Domini durante la quale, in una chiesa sempre più gremita, partecipe e raccolta nella preghiera, è stato rinnovato il rito della lavanda dei piedi che Gesù ha fatto ai suoi dodici discepoli, con dodici ragazzi che, guidati e indottrinati scrupolosamente dalle loro catechiste, quest’ anno, “riceveranno in dono” il Sacramento della Prima Comunione.

Rito compiuto da alcune suore della “Casa Delle Figlie Della Carità Canossiane”, lì presenti, chiamate a sorpresa dal parroco, tra stupore, meraviglia e gioia per l’umile gesto che si apprestavano a compiere.

Preziosi “angeli” che, se pur nel loro piccolo, aiutano, con attività socio-educative, i più piccoli a cercare la Parola di Dio, nell’ascolto “senza filtri” dell’altro, camminando insieme, fianco a fianco, compiendo così una preziosa Opera di Educazione alla Cristianità, ha rincalzato durante l’omelia lo stesso Parroco.

La lavanda dei piedi, effettuata con un catino e un asciugatoio come si è avuto modo di sviscerare durante la celebrazione, era vista come “metafora soave” di ospitalità dello schiavo verso il padrone, del figlio verso il padre, della moglie verso il marito. A seguire, reposizione del SS. Sacramento, con sottofondo musicale a cura del coro Parrocchiale. Altare appositamente preparato da ragazzi e ragazze del Catechismo, nonché da alcuni preziosi ministranti, “quasi vigilato a turno”, fino a tarda notte e nella mattina seguente, da lupetti e coccinelle, guide e Esploratori-scout presenti in Parrocchia.

Venerdì e Sabato Santo, appuntamento di buon mattino, ore 9,00 con Ufficio delle Letture e Lodi, a seguire, nel pomeriggio del venerdì, ore 16,00, Liturgia della Croce.

Riti che hanno avuto la loro massima “Attenzione di Fede”, sabato 31 marzo 2018, a partire dalle ore 22,00, in un tempo sí uggioso ma riscaldato dalla riflessione e dalla meditazione, con la Veglia Pasquale, durante la quale è stato celebrato un battesimo con rinnovo, anche da parte dell’intera comunità, delle promesse battesimali.

Tre i momenti salienti: Liturgia della Croce caratterizzata dalla Benedizione del Fuoco, Preparazione Cero Pasquale con processione di sacerdoti e ministranti in chiesa, Annuncio Pasquale con aspersione acqua Benedetta sui Fedeli, emozionati e sorridenti, presenti tra i banchi e ai lati delle due navate.

Filo conduttore: Vivere la Vita con entusiasmo, Amore e Speranza per una Fede costante e continua.

Marco Bonnì