Dopo il trionfo della canzone portata da Max Gazzè sul palco dell’Ariston e dopo l’onorificenza ottenuta all’istrionico cantautore romano per aver divulgato un pezzo della cultura popolare del Gargano, la leggenda di Cristalda e Pizzomunno sarà la trama anche di un film. Negli ultimi giorni si sono avuti i primi contatti ed i primi sopralluoghi per la realizzazione del film che narrerà la tormentata storia d’amore di Pizzomunno e Cristalda. La notizia, seppur con discrezione, è stata diramata dall’Assessore al Turismo del Comune di Vieste, Rossella Falcone, la quale ha riferito che il regista interessato alla realizzazione del film è Gabriele Muccino. Il noto regista e sceneggiatore italiano non si è ancora recato sui luoghi di produzione, ma si è avvalso della collaborazione del produttore cinematografico Lorenzo Siffredi (figlio del noto Rocco Siffredi) per i primi contatti con le autorità viestane competenti. Il titolo provvisorio del film è “Non vedo l’ora!” e naturalmente sarà un film sentimentale e drammatico. Per il cast pare che Gabriel Muccino voglia riconvocare lo stesso con il quale ha girato il film “L’estate addosso” nel quale i protagonisti erano Brando Pacitto e Matilda Lutz. fonte magazinepragma.com “La leggenda di Pizzomunno e Cristalda” diventerà un film ultima modifica: da

