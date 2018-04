ANTONIO RANA, NEO ASSESSORE AL BILANCIO DEL COMUNE DI MANFREDONIA (ST)

Manfredonia, 03 aprile 2018. ”Antonio Rana è da oggi il nuovo Assessore al Bilancio del Comune di Manfredonia. Il Dott. Rana subentra all’uscente Pasquale Rinaldi, che lo scorso 15 marzo ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali”. Lo rende noto il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, con un post pubblicato sulla propria pagina facebook. ”Nato a Manfredonia il 25 ottobre 1968, Commercialista, iscritto all’ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Foggia dal 1998, e Revisore Legale dei Conti, Antonio Rana ha maturato notevole esperienza in campo fiscale e contabile. Ricopre, inoltre, incarichi in ambito giudiziario presso il Tribunale di Foggia. Sono molto contento della scelta fatta perché entra ufficialmente nella nostra squadra amministrativa, a ricoprire un ruolo delicato e nodale, uno stimato professionista con un curriculum di rilievo”. ”A nome mio e di tutta la Giunta voglio augurare buon lavoro al neo assessore Rana, sicuro che sarà all’altezza dell’incarico conferitogli, collaborando proficuamente con l’Amministrazione al raggiungimento di importanti traguardi”, scrive il sindaco. Manfredonia. Il nuovo assessore al bilancio è Antonio Rana ultima modifica: da

