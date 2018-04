Miseria e Nobiltà, dopo Pasqua il teatro di qualità è al Giordano

Di:

Foggia. Definita la più grande interpretazione a livello nazionale del capolavoro di Eduardo Scarpetta, Miseria e Nobiltà delizierà i palati degli spettatori foggiani martedì 6 aprile al Teatro Giordano e organizzato da Bellavita Eventi, che continua nella sua offerta culturale per il pubblico foggiano. Con la regia di Dino La Cecilia, lo spettacolo vedrà sul palco attori di spessore come Serena Capasso, Rocco Morra, Sarah Panessa, Rita Dell’Aquila, Maria Casalucci, Oreste Delle Donne, Lucio Vinella, Antonio Vinella, Fabio Conticelli, Luca Citarelli, Giuseppe Mauriello, Gino de Stefano, Antonella Imperatrice, Maria Assunta Paciello.

Questa la trama: la commedia ha come protagonista Felice Sciosciammocca, la celebre maschera di Eduardo Scarpetta. Tutto è incentrato sull’amore del giovane nobile Eugenio per Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco arricchito. Il ragazzo è però ostacolato dal padre, il marchese Favetti, che è contro il matrimonio del figlio per via del fatto che Gemma è la figlia di un cuoco e quindi appartenente ad un rango sociale non adeguato al suo. Eugenio si rivolge quindi allo scrivano Felice per trovare una soluzione. Felice e Pasquale, un altro spiantato, assieme alle rispettive famiglie, si introdurranno a casa del cuoco fingendosi i parenti nobili di Eugenio. La situazione si ingarbuglia poiché anche il vero Marchese Favetti è innamorato della ragazza, al punto di frequentarne la casa sotto le mentite spoglie di Don Bebè. Il figlio, scopertolo e minacciatolo di rivelare la verità, lo costringerà a dare il suo consenso per le nozze. Insomma, si tratta di una commedia di primo livello, non priva di colpi di scena che terrà incollati gli spettatori alla sedia dall’inizio alla fine.

Ingresso previsto alle ore 20, sipario alle ore 21.