Manfredonia, 03 aprile 2018. Lo stabilimento balneare l’Ultima Spiaggia di Siponto, per la stagione estiva 2018, ricerca personale da inserire nel proprio organico sono richieste ottime capacità relazionali, atteggiamento motivato e propositivo, buone capacità organizzative e preferibilmente con esperienza. Settori: Bar, Sala ed Organizzazione attività sportive. Gli interessati possono contattarci al 360.7662163 o inviare una mail a info@ultimaspiaggiasiponto.com L’Ultima Spiaggia è un’oasi immersa nella natura. Il fresco e i profumi della pineta, una vista che abbraccia il Golfo di Manfredonia e tutto il Gargano. Un luogo naturalisticamente unico, dove ciascuno può sentirsi se stesso in un ambiente di qualità per trascorrere una piacevole giornata in relax. Gli amici a quattro zampe sono ospiti benvenuti. L’Ultima Spiaggia è pronta a passare con voi una nuova stagione di relax e divertimento offrendo a tutti i suoi ospiti sempre più comfort e servizi. (Messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale) Ricerca personale per stabilimento balneare l’Ultima Spiaggia di Siponto ultima modifica: da

