Cerignola. Gli agenti della P.S. del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, con personale del Commissariato di Cerignola, nell’ambito dei controlli del territorio atti a coinvolgere non solo i centri urbani ma altresì le periferie cittadine, hanno rinvenuto due autovetture abbandonate nella campagne di Cerignola, precisamente nella zona Contrada Padula. Da accertamenti effettuati sui mezzi, entrambi risultavano provento di furto, pertanto, gli agenti sono risaliti ai nominativi dei proprietari, rispettivamente di una Fiat Punto denunciata rubata a Melfi e di un’Alfa Romeo denunciata rubata a Cerignola. Gli agenti hanno provveduto a contattare i legittimi proprietari, per procedere alla restituzione dei veicoli rinvenuti. Ritrovate auto rubate nelle campagne di Cerignola ultima modifica: da

