San Severo, ecco il nuovo direttivo di FI

San Severo, 03 aprile 2018. Dopo il buon risultato elettorale del 4 marzo Forza Italia scende in campo per mobilitare le forze positive della società e della politica e puntare dritto su palazzo Celestini. A tal proposito il coordinatore cittadino, Rosalia Di Monte, ha nominato il direttivo del partito che si adopererà da subito con dei gruppi di lavoro per analizzare le carenze di ciascun settore, verificarne le potenzialità e proporre azioni di programma che possono essere concretamente finanziati. Un lavoro importante che Forza Italia avviare con tutte le forze politiche della città che vorranno condividere la redazione di un programma politico di rilancio della città. Un invito rivolto a Patiti, movimenti, associazioni, gruppi civici che intendono confrontarsi sui problemi che attanagliano la città e individuare soluzioni possibili e condivise.

“In questi anni – spiegano dal direttivo – abbiamo assistito ad una progressiva recessione economica che dilaga in tutti i settori e l’incapacità dell’amministrazione di porre in essere misure, azioni e progettualità in grado di contrastare il degrado sociale, economico ed ambientale in atto nella nostra città. Nonostante l’incessante attività politica svolta dai banchi dell’opposizione non si è riusciti a far adottare all’amministrazione in carica provvedimenti per alleviare la

pressione fiscale e avviare azioni per creare a San Severo occupazione e crescita economico-sociale”.

Gli ambiti progettuali su cui i gruppi di lavoro si confronteranno saranno l’organizzazione degli uffici comunali per rendere i servizi pubblici migliori e più efficienti per la cittadinanza e la promozione di azioni per innovare e potenziare la produttività e l’economia delle attività agricole, commerciali e produttive in genere. Inoltre il direttivo si impegnerà per la tutela della qualità dell’ambiente, l’ottimizzazione e il potenziamento dei trasporti, il miglioramento della qualità della vita e della salute, la valorizzazione dell’identità locale e la promozione del brand sanseverese con tecnologie avanzate. Del direttivo fanno parte Giusy Marracino, Rosalia Di Monte, Fernando Caposiena, Vincenzo Lombardi, Fedele Vigliaroli, Enrico Di Rienzo, Pietro Marotta, Ettore Giannubilo, Leonardo Di Monte, Michele

Capotosto, Mauro Riccioni, Elisa Testa, Leonardo Di Tullio, Rosa Caposiena, Giovanni Danese, Fabio Di Capua, Daniela Tafanelli, Eleonora Bellotti, Vittorio Pazienza, Giorgia Tremiterra, Maria Grazia Cocciardi, Stefano Totta, Antonio Primavera, Matteo Gravino, Anna Minchillo, Sabrina Accettulli, Patrizia Urbano, Marcello Nardella, Vincenzo Teto, Gianfranco Savino, Matteo Bertuzzi e Alessandro Bosco.

Il coordinamento cittadino F.I.