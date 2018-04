Turismo a Manfredonia nella Pasquetta: “Pulita, affollata, peccato per Siponto”

Di:

Manfredonia, 03 aprile 2018. Scusi, lei non è di qua vero? Li riconosci i turisti, quelli che in dialetto chiamiamo “ i forestieri”, con le loro valigie e borse frigo dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua a Manfredonia. Non vengono da lontano, riconosci il loro accento, hanno optato per delle vacanze low cost vicino casa. E hanno scelto proprio il golfo della terra sipontina. La pasquetta non è solo campagna, pineta e cibo in compagnia, c’è chi preferisce fare passeggiate lunghe per i paesi del Gargano. Così nasce spontaneo far loro la fatidica domanda: come l’è sembrata a Manfredonia?

La prima cosa che rispondono è: «Piena di gente. Alcuni nostri amici ieri sono rimasti bloccati nel traffico per un’ora.» Senz’altro un segnale positivo per il paese, sintomo di un rinnovato interesse per la nostra città che non si limita solo agli eventi di punta del nostro cartellone turistico, Carnevale e festa patronale. E se il boom di turisti da un lato ha rallentato il traffico, dall’altro si è rivelato essere positivo per le attività commerciali, specialmente bar, ristoranti e pizzerie rimasti aperti per il giorno della Pasquetta: «Non abbiamo fatto fatica a trovare un posto dove mangiare, anzi, in alcuni posti come Tommasino era tutto pieno e abbiamo fatto una fila lunghissima…»

Poi, la considerazione che non ti aspetteresti: «Mi è sembrata abbastanza pulita. Ho notato i bidoncini dell’indifferenziata, da noi la raccolta porta a porta non funziona.» Un’osservazione che giunge proprio in un momento cruciale per l’amministrazione comunale che si è ritrovata a decretare, nei giorni scorsi, l’aumento della tariffa TARI (+15,23% per le utenze non domestiche, +11,82% come quota fissa e +19,22% per la quota variabile sulle utenze domestiche). Così, nonostante le problematiche, nonostante le decine di zone critiche della periferia, quei bidoncini che suscitano tante polemiche sono ritenuti dai turisti un segno di civiltà del paese, una prova tangibile di un tentativo di modernizzarsi, di avere a cura l’ambiente.

Ovviamente, non può mancare l’ultimo commento su ciò che di più importante Manfredonia può offrire, e proprio lì nascono i commenti negativi. «Il percorso del parco archeologico di Siponto? Vuoto».

Per il castello di Manfredonia, segnalando la buona affluenza dell’utenza, attese risposte concrete su come e quando verrà riaperto al pubblico il tesoro che il museo archeologico contiene al suo interno: quanto tempo dovrà passare prima che le stele daunie ritornino protagoniste del nostro patrimonio storico? Si parla di 2.000 esemplari lasciate rinchiuse negli archivi del Castello, testimonianze importanti che non hanno più un pubblico a cui raccontare le storie dei nostri antenati.

Sarà che il turismo manfredoniano ormai concentra tutti i suoi sforzi verso il tesoro di Siponto, la Basilica con il suo Parco Archeologico e gli Ipogei, ma qual è il risultato? Si parla di boom di visite, molte sono le iniziative tenutesi agli Ipogei in questa quaresima (organizzate e curate dal Gal DaunoFantino), eppure i turisti non possono far a meno di notare il potenziale inespresso del sito. L’idea è quella di una passeggiata nella storia in un dialogo intrecciato con la natura di Siponto, ma il turista può compiere solo dei timidi passi notando il fantasma della cultura che minaccia di allontanarsi sempre più dal paese.

Carmen Palma

Redazione StatoQuotidiano.it