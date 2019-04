Adoc Foggia: “La Capitanata tra le province italiane con i costi assicurativi più elevati”

Di:

Foggia. “Il premio medio RC auto in provincia di Foggia è del 54.59% (838.03 euro) in più rispetto alla media nazionale (542.09 euro). Foggia è la provincia della Puglia dove le polizze RC auto hanno il costo più elevato: 1172,78 euro rispetto alla media regionale di 836,49 euro. Dal 2018 a marzo 2019, in Capitanata si è dunque verificato un aumento del 22,5%”.

Sono alcuni dei dati elaborati dall’Adoc Foggia (Segreteria generale-Servizio Civile Adoc Foggia) in uno studio dettagliato sui costi delle assicurazioni auto in Capitanata, in Puglia e in Italia. I comuni con i premi assicurativi più elevati sono Carapelle (976 euro: +7% rispetto a marzo 2018 e +80% rispetto alla media italiana), Lucera (975 euro: +6% rispetto a marzo 2018 e +80% rispetto alla media italiana), Ortanova (964 euro: +7% rispetto a marzo 2018 e +78% rispetto alla media italiana), San Marco in Lamis (953 euro: 0% rispetto a marzo 2018 e +76% rispetto alla media italiana), San Nicandro Garganico (897 euro: -8% rispetto a marzo 2018 e +65% rispetto alla media italiana).

Foggia è, inoltre, la provincia pugliese con i prezzi dei preventivi più disomogenei: 1.864,28 euro.

“La differenza con la media nazionale e regionale è davvero abissale, del tutto spropositata rispetto agli stipendi, alle pensioni e al costo della vita in provincia di Foggia. Il “danno” alle tasche dei consumatori è davvero significativo. Ragion per cui ci attiveremo in ogni sede per comprendere da che cosa dipendano queste anomalie e in quale maniera sia possibile “abbassare” le medie provinciali per uniformarci al trend nazionale”, afferma Adoc Foggia.