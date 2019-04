“Bussetti a Foggia, studentesse e studenti non ci stanno”

Di:

Oggi, 3 aprile 2019, il ministro dell’istruzione, Università e Ricerca Marco

Bussetti sarà a Foggia per l’inaugurazione dell’Anno Accademico

dell’Università degli studi di Foggia. La cerimonia si terrà dalle ore

10.00 nell’Aula Magna del Dipartimento di economia.

“il nostro rettore ha definito Bussetti “una grande personalità” nel

comunicato diffuso dai canali dell’Università degli studi di Foggia. Una

presa di posizione acritica rispetto alle scelte di questo governo, scelte

che non sono state certo fatte nell’interesse del sud né in quello degli

studenti di tutta Italia.” dichiara Michele Cera, coordinatore di Link

Foggia <https://www.facebook.com/Link-Foggia-1488868608045143/>.

“Il ministro Bussetti, una figura che ha inizialmente assunto la forma di

un mero esecutore di politiche già stabilite da altri, sì è reso

ultimamente interprete delle uscite peggiori di questo governo. A fronte di

una serie di promesse fatte a studenti e personale di scuole e università,

nessun passo avanti è stato fatto. Come studentesse e studenti siamo scesi

in piazza in diverse occasioni per chiedere un reale cambiamento nelle

politiche sull’istruzione, l’università e la ricerca” continua Cera.

“Invece di rifinanziare scuole e università, questo governo ha scelto altre

priorità. Sui giovani, l’ultima proposta è quella della mini-naja

volontaria, una risposta completamente fuori luogo alle esigenze e ai

bisogni di milioni di giovani, che piuttosto che di essere educati alle

armi avrebbero bisogno di un’istruzione gratuita, di più accesso alla

cultura, di spazi per esprimersi.” aggiunge lo studente.

“Invece di riconoscere lo stato di abbandono delle istituzioni formative,

specie nel sud Italia, il ministro Bussetti ha dichiarato che sono

cittadini e studenti del sud a doversi impegnare e a dover lavorare

duramente. Una retorica già sentita e inaccettabile da parte di un

esponente di quello che si e dichiarato fin dalle premesse governo del

cambiamento. Una retorica che colpevolizza invece di proporre soluzioni, e

che non è di certo ciò di cui abbiamo bisogno in questo territorio e in

questo ateneo ” conclude Cera.

“Le scuole cadono a pezzi, i trasporti sono vecchi e costosissimi e

“scaldarsi con la legna che si ha” significa morire di freddo, eppure il

ministro dell’istruzione non intende mettere un euro in più

sull’istruzione. Le risposte del governo a studenti e studentesse non sono

state altro che vuote promesse, smentite poi subito dai fatti.”

dichiara Roberta

Curci, coordinatrice dell’Unione degli Studenti Foggia

<https://www.facebook.com/udsfoggia/>.

“Bussetti era al Congresso della famiglia a Verona, sostiene un’idea di

società arcaica, che condanna l’aborto, l’omosessualità, che vuole

distruggere i diritti delle donne e imporre una mentalità eteropatriarcale.

Da tutta Italia migliaia di persone si sono spostate su Verona e sono scese

in piazza per contestare un congresso voluto da lobb ioy che pensano di

poter decidere sui corpi delle persone. Non sono più accettabili le sue

posizioni anacronistiche e autoritarie, questo non è il vero cambiamento.‘’

Conclude Roberta Curci