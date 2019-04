“Chopin-Piazzolla: il senso contemporaneo del romanticismo”

Di:

Protagonisti sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia, il 5 aprile alle ore 20.00, in occasione del sesto appuntamento di Musica felix, il noto pianista Piero Rotolo e gli artisti del Talos Quintet: Flavio Maddonni (violino), Rita Iacobelli (violino), Francesco Capuano (viola), Giuseppe Carabellese (violoncello) e Giovanni Rinaldi (contrabbasso).

Un ensemble che mette insieme eccellenze pugliesi riconosciute a livello nazionale e che in questo originale progetto musicale accosta Chopin a Piazzolla, valorizzando la possibilità di espansione culturale delle tematiche romantiche e cercando nell’estetica di questi due compositori tratti comuni.

I due compositori, infatti, pur nella distanza dovuta a data e luogo di nascita, sono estremamente vicini per l’interpretazione che entrambi hanno dato del cammino dell’essere umano, interpretazione segnata da un virile pessimismo, equilibrato e malinconico, ma anche capace di un’ironia corrosiva e per le tematiche “romantiche” espanse nello spazio e nel tempo, al di là di qualsiasi “categoria” temporale legata alla corrente del Romanticismo.

Le composizioni in programma rappresentano momenti fondamentali della loro parabola artistica ed esistenziale: il Concerto in mi minore di Chopin per pianoforte e orchestra (1830) racconta il distacco dell’autore dalla patria, la sua amata Polonia; le Stagioni di Piazzolla (1964-70) segnano il raggiungimento dell’identità estetica dell’artista argentino, la consacrazione del suo stile, amalgamando un impulso ritmico prettamente “tanguero” con armonie e procedimenti contrappuntistici di tradizione europea.

Su tutto risalta l’incanto giovanile, la freschezza, la poesia, l’originalità e lo splendore della loro scrittura sempre in grado di conquistare ogni tipo di pubblico.

Il Talos Quintet è formato da strumentisti diplomatisi al Conservatorio di Bari che svolgono attività concertistica e didattica, riuniti per fare musica senza limiti di repertorio, valicando i confini della “musica colta occidentale”. I componenti del gruppo hanno collaborato, anche in qualità di prime parti, con diverse orchestre (Orchestra della RAI di Torino, Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Orchestra Società dei Concerti di Bari, orchestre ICO di Bari e Lecce, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra Sinfonica Marchigiana), esibendosi nei maggiori teatri italiani ed esteri e partecipando ad importanti festival internazionali nelle Americhe, Europa, Africa, Asia. Hanno inciso numerosi CD e registrato per la RAI, Mediaset, Radio France, BBC Television, Fox Television, Telenorba.

Col quintetto, si esibisce come solista il pianista Piero Rotolo, impegnato in pagine di estrema complessità tecnica e musicale. Vincitore di oltre venti concorsi di Esecuzione Pianistica e di Musica da Camera Nazionali ed Internazionali, Rotolo ha intrapreso l’attività concertistica tenendo concerti per importanti Istituzioni e Associazioni Musicali in Italia, Spagna, Polonia, Francia, Bulgaria, Romania e Stati Uniti, riscuotendo vivi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. Considerevole anche la sua attività di solista con orchestra che vanta esecuzioni di composizioni di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Piazzolla.

Un concerto da non perdere quello che la direzione artista, affidata a Gianna Fratta e Dino De Palma, propone al pubblico di Foggia.

La stagione Musica felix, ideata e organizzata dalla Fondazione Apulia felix, gode del sostegno della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita nell’Auditorium Santa Chiara dalle ore 19.00 di venerdì 5 aprile al costo di 10 euro. Il biglietto può essere anche prenotato chiamando il numero 3929892331.

Ingresso ore 19.30 – inizio ore 20.00.

Per ulteriori info: tel. 3929892331 – sito www.apuliafelix.org