Cosa fare se si assiste ad un incidente stradale

Gli italiani hanno un’atavica idiosincrasia a rivelare ciò che hanno visto, specie se si tratta di presentarsi davanti alle autorità o a un magistrato. La testimonianza è scomoda perché, oltre al tempo perso, si teme sempre la ritorsione di qualcuno. Purtroppo l’egoismo supera spesso il senso civico e non è infrequente che, dinanzi alla scena di un crimine commesso in pieno giorno e alla presenza di più persone, sia difficile trovare chi ammetta di aver visto in faccia il colpevole. Dal più piccolo illecito a quello più grande, insomma, il primo gesto che viene istintivo è quello di tirare dritto. Ma cosa fare se si assiste a un incidente stradale?

C’è obbligo di fermarsi e di attendere le autorità per far mettere a verbale le proprie dichiarazioni? Bisogna prestare soccorso ai feriti o chiamare l’ambulanza? C’è il rischio di essere chiamati in una eventuale causa come testimoni? Che rischia il curioso che rallenta con l’auto o addirittura si ferma solo per vedere cosa è successo e, subito dopo, riparte? Cerchiamo di capirlo qui di seguito.

fonte laleggepertutti