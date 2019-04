Foggia. Arrestato pregiudicato su ordine di carcerazione

Di:

Foggia. Nella giornata dell’ 1 aprile 2019, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto De Carlo Leonardo, classe 1986, in ottemperanza ad un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Il predetto, condannato ad una pena complessiva di 12 anni, 11 mesi e 29 giorni per il cumulo di pene per vari reati contro il patrimonio, deve scontare una pena residua di 6 anni e 7 mesi di detenzione in carcere.

De Carlo dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere per l’espiazione della pena.

Nella giornata dell’1 aprile u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto Canestrale Luigi, classe 1970 in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari. Il predetto deve espiare la pena residua di mesi 10 e 12 giorni di reclusione in regime di misura alternativa della detenzione domiciliare per il reato di ricettazione.