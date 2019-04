Di:

(Antenna Sud) È mistero sulla morte di una donna sulla quarantina il cui corpo è stato trovato in Via Mazzini appena sotto la sua abitazione (all’ultimo piano). A dare l’allarme il barista che ha sentito lo schianto e ha avvisato le forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi del gesto estremo della donna dovuto forse a motivazioni di natura personale, gli inquirenti sono ancora a lavoro per stabile le cause esatte della vicenda.