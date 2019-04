Incontro Regione Puglia, Comune di Manfredonia, coordinamento cittadino

Di:

Manfredonia, 03 aprile 2019. Il 5 Aprile, nell’aula Consiliare del Comune, incominciano le attività della Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia .

Il Dottor Giovanni GORGONI , Responsabile Salute(ARES) e Dottor Vito Bruno, Responsabile Ambiente( ARPA) della Regione Puglia, saranno a Manfredonia venerdì 5 Aprile per un primo incontro di lavoro tra le Istituzioni regionali, il Comune di Manfredonia e il Coordinamento della Ricerca Partecipata Salute e Ambiente .

I risultati della Ricerca Epidemiologica ci hanno consegnato dati allarmanti sullo stato di salute della popolazione facilmente correlabili con l’inquinamento ambientale subito nell’area di Manfredonia quali:

a) la perdita dello stato di salute precedente gli anni ’70 prima dell’Enichem; b) 14 casi in più di morti per tumore polmonare rispetto alla media regionale; c) la mortalità per malattie cardiache aumentata dal 1995, con un picco di due morti in più al mese.

Fortemente inquietanti sono pure i dati sulle malformazioni genetiche emersi nello Studio Sentieri condotto dal Prof Fabrizio Bianchi , che risultano, di ben 36% superiori alla media regionale nell’area Manfredonia\Monte Sant’Angelo.

Alle ore 11, nella sala del Consiliare del Comune di Manfredonia, si aprirà il tavolo di lavoro per confrontarsi su questa situazione problematica e per individuare insieme, Istituzioni e Cittadini, sul modello tracciato dalla Ricerca Partecipata, le azioni necessarie per la Ri\generazione Partecipata del nostro Territorio, condizione indispensabile per poter costruire un FUTURO POSSIBILE.

Coordinamento Cittadino Ricerca Partecipata