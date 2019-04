L’A.T. San Severo conquista la salvezza nel campionato di Eccellenza

Di:

Domenica scorsa l’Alto Tavoliere San Severo massima espressione calcistica della città di San Severo, ha festeggiato con un turno di anticipo la permanenza nel campionato di Eccellenza.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Michele Del Sordo, hanno voluto indirizzare il seguente messaggio alla società sanseverese.

“La vittoria di domenica scorsa contro la capolista Casarano già promossa in serie D ha messo il sigillo sul grande girone di ritorno della nostra squadra giallogranata. Il San Severo, quando manca ancora un turno alla conclusione del campionato, ha compiuto un’autentica impresa conquistando ben 26 punti nel girone di ritorno, un ruolino di marcia non da salvezza, ma da primissimi posti in classifica se proiettato per l’intera stagione. All’inizio la squadra ha faticato non poco, poi i correttivi apportati hanno modificato tutto e gettato nel contempo le basi per il futuro. I cinque campionati consecutivi disputati in serie D non devono essere semplicemente un bellissimo ricordo, ma rappresentare il traguardo da aggiungere nella prossima stagione sportiva. Ai massimi dirigenti, in particolare a Dino Marino e Paolo Dell’Erba, a tutto lo staff dirigenziale e tecnico, ai giocatori, i sensi di felicitazione non solo nostri personali, ma di tutta l’Amministrazione Comunale”.