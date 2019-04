L’ACCADEMIA MANFREDONIA è la Regina del campionato provinciale girone B

Di:

I giovanissimi provinciali, squadra composta da ragazzi provenienti dalla scuola calcio dell’Accademia, nonchè prima nella classifica di merito tra le ventisette società di Capitanata, grazie al successo di domenica 31 marzo ottenuto a San Marco in Lamis contro la Pol. Sammarco, vincono il campionato under 15, girone B di Foggia. La formazione è allenata dai mister Giuseppe La Torre Giuseppe e del suo secondo Luca Fiananese.

Un bel traguardo per un gruppo che ha mostrato una crescita costante nel corso della stagione, come ha confermato lo stesso mister la Torre: ”E’ una bella soddisfazione per i ragazzi aver vinto il campionato, soprattutto per il lavoro incredibile che hanno fatto. E’ una squadra che lavora tantissimo e che ha saputo superare qualche difficoltà incontrata nel corso della stagione. Da subito, abbiamo trovato i giusti equilibri, esprimendo un buon gioco e crescendo sia individualmente che come collettivo. Vincere sia in casa sia fuori casa, non è cosa da poco e quindi bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Speriamo trovino la forza e la voglia per migliorarsi ancora di più”.

Una crescita costante che si riflette nei risultati ottenuti in campionato: 15 vittorie in 18 incontri, 103 gol fatti e 15 subiti. “Una partita importante – spiega la Torre – secondo me è stata la gara di ritorno con il Foggia F.C. in cui i ragazzi sono riusciti a sviluppare il gioco in un certo modo e hanno trovato la forza per dare la svolta. La stagione non è ancora finita. Ci aspettano le fase finali e saranno tutte verifiche importanti per la crescita di questo gruppo”.

La filosofia del Settore Giovanile è rivolta sempre al futuro. “I successi nel settore giovanile sono relativi – afferma la società – però sono la conseguenza di una crescita e quindi noi lavoriamo esclusivamente sul far migliorare i ragazzi. Questa continua scalata porta poi a soddisfazioni per loro, poiché per la dirigenza le soddisfazioni maggiori sono quelle di vederli giocare, un giorno in una prima squadra”.