Maths Challenge, studenti del Marconi vincitori assoluti

Un altro successo per gli studenti del liceo scientifico Marconi di Foggia, ancora una volta in matematica. Due studenti del liceo Marconi, Daniele Pavarini di 4 G e Giovanni Tomaciello di 5 G, sono risultati infatti i vincitori assoluti del Math Challenge, la gara organizzata ogni anno dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia con la collaborazione della Mathesis e della Fondazione Monti Uniti di Foggia. La gara, strutturata con domande di logica, algebra e geometria, è rivolta a studenti delle scuole secondarie superiori. La finalità è favorire la diffusione dell’interesse per la matematica, ma anche valorizzare le eccellenze. E infatti Maths Challenge premia i migliori studenti di ogni istituto scolastico, e poi i più bravi in assoluto. E i più bravi in assoluto sono risultati appunto i due studenti del Marconi, ex aequo, uno di quarta e uno di quinta classe. Alla gara, tra l’altro, per la prima volta hanno potuto partecipare anche studenti di quarta.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì scorso presso l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo foggiano. Hanno partecipato le docenti di matematica Daniela Nigri, Stefania Cibelli, Rossella Presti, referenti del progetto, che hanno allenato i ragazzi. Sei gli studenti del Marconi che hanno partecipato al Maths Challenge, selezionati con una gara interna che si è svolta a gennaio.

Ai vincitori Maths Challenge dà la possibilità di immatricolarsi ad un corso di laurea di primo livello presso il Dipartimento di Economia senza sostenere test per la verifica delle competenze.

Una delle tante opportunità che si apre per gli studenti del Marconi, che stanno dimostrando di essere davvero delle eccellenze nel campo della matematica, imbattibili anche quest’anno nella gara provinciale a squadre delle Olimpiadi. Pavarini e Tomaciello sono ormai due “esperti” delle Olimpiadi. Pavarini, inoltre, parteciperà anche alla finale nazionale delle Olimpiadi di Fisica. A conferma di un percorso di formazione, di lavoro intenso ma entusiasmante, che ha visto il dipartimento di Matematica e Fisica vincente in tutte le competizioni.