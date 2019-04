Maurizio Ricci “L’emozione di un bilancio”

Di:

Illustre on. Ministro, Prof. Marco Bussetti, che ringrazio per aver accettato l’invito ed essere qui gradito ospite, in occasione del ventesimo anno di autonomia dell’Università di Foggia, caro amico e collega, Prof. Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI e Rettore dell’Università di Napoli “Federico II”, Magnifici Rettori, Autorità civili, militari e religiose, Colleghe e Colleghi docenti, Collaboratrici e Collaboratori tecnico-amministrativi, Studentesse e Studenti, gentili Ospiti, apro la relazione, riprendendo la mia prima del 2014 e le parole con cui, nel 1985, Italo Calvino aveva pensato di introdurre le sue sei Lezioni americane presso l’Università di Harvard: “Cominciare una conferenza […] è un momento cruciale […]. È il momento della scelta: ci è offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo particolare”.

Ciò tanto più oggi, allorché da parte mia l’ingresso nel mondo verbale presuppone un’operazione di distacco dalla ‘molteplicità dei possibili’ rispetto allo spazio temporale dei quasi 6 anni del mio mandato, anni vissuti insieme, e rispetto ai 20 anni di vita del nostro Ateneo, autonomo dal 5 agosto 1999, con un totale di 23.423 laureati (22.782 dopo l’autonomia). E, allora, per questa operazione di passaggio dal vissuto alla parola, scelgo di partire dalla “fine di un viaggio comune”. Seguendo l’immagine metaforica, i nostri, quelli trascorsi, si pongono come anni in viaggio: anni di intenso lavoro, sforzi e risultati; anni di sfida. Ora, in procinto di arrivare alla riva, di cui già si intravedono le rocce, scelgo di ringraziare i miei compagni di viaggio… Grazie ai Pro-Rettori, alternatisi negli anni, per la loro dedizione e la loro generosità: la Pro-Rettrice Vicaria, Prof.ssa Milena Sinigaglia, il Prof. Giovanni Cipriani, la Prof.ssa Isabella Loiodice, il Prof. Mauro Romano. Grazie ai Delegati, Colleghe e Colleghi, che hanno speso il loro tempo e la loro professionalità, per lo sviluppo delle aree strategiche dell’Ateneo. Ringrazio i Direttori di Dipartimento, con i quali ho condiviso le decisioni più importanti da proporre agli organi collegiali centrali; ringrazio i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e i Presidi della Facoltà di Medicina, avvicendatisi nel tempo: tutti hanno lavorato per l’obiettivo comune dello sviluppo del nostro Ateneo. Desidero citare un dato eloquente in proposito: l’approvazione all’unanimità delle delibere negli organi collegiali centrali (il 95,55% per il SA e il 98,72% per il CdA). Grazie alle Colleghe e ai Colleghi tutti, portatori di ricchezza scientifica e umana. Un ringraziamento va ai Direttori Generali, al dott. Costantino Quartucci e, in particolare, all’attuale Direttore, dott.ssa Teresa Romei, al suo lavoro svolto con determinazione ed entusiasmo a favore del bene comune.

Grazie al Personale tecnico-amministrativo, una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici di Ateneo e che ha risposto con serietà ai processi di ridefinizione delle competenze, dopo la L. 240/2010, in un periodo di lungo blocco delle retribuzioni. Tra i ringraziamenti, uno speciale è riservato alle nostre Studentesse e ai nostri Studenti: il ‘patto formativo’ per la costruzione del vostro futuro ha inteso gratificare lavoro e talento, rispettare inclinazioni, ambizioni, ideali. Un grazie all’apporto vitale della vostra curiosità. Il nostro viaggio nasce in un contesto critico. Dal 2008, infatti, in fase di crisi economica globale, il sistema universitario italiano è stato soggetto a tagli progressivi delle risorse. Il nostro paese, con scelte in controtendenza rispetto a molti paesi Ocse, ha progressivamente ridotto il fondo di finanziamento ordinario (FFO) all’istruzione universitaria. La ripartizione dell’FFO, determinata sulla base di specifici indicatori, non ha sempre tenuto in sufficiente considerazione le diversificate condizioni socio-economiche del paese, nonostante l’introduzione del costo standard, e le criticità per Università in contesti territoriali più sfavorevoli, non solo meridionali, che hanno maggiormente subito il ridimensionamento di risorse finanziarie e umane. Questi indicatori hanno determinato ricadute negative: diminuzione dei punti organico, forti condizionamenti al reclutamento e alle progressioni di carriera per il personale docente e tecnico-amministrativo, cospicui tagli al diritto allo studio, difficoltà di investire in servizi e attività per gli studenti. Ciononostante, come è noto, i ricercatori italiani si collocano in posizione di eccellenza nel panorama internazionale, a conferma dell’elevata qualità complessiva del sistema universitario nazionale, dato confermato anche per il nostro Ateneo, dove il generale buon andamento nella 2o VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) ha garantito l’introito di importanti risorse finanziarie per la parte variabile di FFO, anche perché, come sottolineato di recente dalla CRUI, è fondamentale la valutazione della qualità della ricerca e della didattica.

Come osservava Albert Einstein, “senza crisi non c’è merito”. Rispetto al contesto critico, con determinazione e tenacia, abbiamo lavorato, individuando meta, modalità e strumenti per raggiungerla: il merito va alla comunità accademica tutta. Insieme, abbiamo promosso un lavoro quotidiano, collegiale, secondo strategie, che hanno condotto alla crescente qualità della ricerca e della didattica e a importanti risultati nella terza missione; insieme, ci siamo imposti nel panorama nazionale e internazionale, conseguendo con coraggio obiettivi importanti, frutto di un eccellente lavoro collettivo. Un grazie al portavoce, Davide Grittani, per il suo lavoro nella diffusione mediatica. Ora procederei sinteticamente lungo l’iter percorso, tra difficoltà superate e obiettivi raggiunti.

PARI OPPORTUNITA’ Politiche per le pari opportunità: decisivi passi in avanti sono stati compiuti grazie all’azione del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità), costituito nel 2014, e alla Delegata per le pari opportunità. Sottolineo la cospicua presenza, nella guida dell’Ateneo, della componente femminile: oggi, sono di genere femminile la Pro-Rettrice Vicaria, un terzo dei Direttori di Dipartimento, la Direttrice Generale, metà dei componenti del CdA e quasi la metà di quelli del SA. Analogo dato è riscontrabile tra i Responsabili delle differenti aree dell’Amministrazione. Due terzi dei Delegati sono di genere femminile. Il nostro Ateneo promuove questa politica, con la significativa adozione – da parte del CUG – di un Bilancio di genere (seconda edizione nel 2018). L’auspicio è che il Bilancio diventi soprattutto uno strumento utile all’adozione di azioni concrete, in un’ottica di genere. Rilevanti sono state le azioni del CUG, e di questo ringrazio la sua Presidente e chi si è alternato nel Comitato. Tra le azioni ricordo: 1. La Raccomandazione sul linguaggio di genere; 2. Il Codice di Condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali; 3. Lo Sportello di ascolto per il supporto psicologico nei confronti del personale t-a; 4. Il Progetto Spazio Gioco, che accoglie ogni anno i figli dei dipendenti dell’Ateneo, di età tra i 3 e i 10 anni, per conciliare tempi di lavoro e di vita.

RICERCA Importanti risultati sono stati raggiunti nella ricerca, il cui ‘alimento’ ha bisogno di finanziamenti per riaffermarne l’imprescindibile ruolo strategico per il futuro del Paese: – fortuna e orgoglio di essere partner di molti progetti scientifici che fanno capo a prestigiose Università italiane e straniere: progetti che fanno risaltare l’elevato standard della nostra ricerca. Riscontri positivi si sono avuti su PRIN, FIRB e bandi Horizon 2020; – 2o VQR: Unifg, pur soffrendo su fattori quali attrattività e occupazione, al pari di aree economiche meno sviluppate, ha migliorato la già ottima performance precedente, per rapporto docenti/studenti, accesso al Programma Erasmus, internazionalizzazione ed erogazione di borse di studio, con risultati che hanno contribuito a rideterminarne l’FFO da parte del MIUR, attraverso l’attribuzione di quote premiali, che hanno ben collocato il nostro Ateneo; – devoluzione del 5 per mille del prelievo Irpef a favore della nostra Università, per cui annualmente il CdA ne destina il finanziamento per le pubblicazioni scientifiche soprattutto dei nostri ricercatori e poi dei professori associati.

DIDATTICA In particolare, sottolineo: – la forte attenzione ai processi di formazione e di ‘monitoraggio’ della qualità dell’offerta formativa, per fornire ai giovani e alle loro famiglie validi motivi per investire nell’Ateneo del loro territorio. In proposito, cito solo due dati: uno dei migliori rapporti in Italia tra docenti e studenti (1 a 28, rispetto a una media nazionale di 1 docente ogni 4060 studenti); il lusinghiero incremento dei laureati in corso (+20,11%) tra il 2013 e il 2018;

– l’attivazione di nuovi CCdLL, il cui minimo comun denominatore è rappresentato sia dalla qualità dei profili formativo-culturali, sia dall’occupabilità nel mercato del lavoro. Nella costruzione dei nuovi corsi, ci rivolgiamo non solo ai neodiplomati, ma anche a chi già lavora, in una società sempre più caratterizzata dall’esigenza di un continuo processo di miglioramento dei livelli di conoscenza (Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare, con il Politecnico di Bari; Scienze Gastronomiche; Scienze Investigative, quest’ultimo unico in Italia per la sua caratterizzazione; Scienze e tecnologie biomolecolari, in collaborazione con l’Università di Wolverhampton, con un titolo di studio congiunto, valido in Italia e in Gran Bretagna, e con tasso di occupabilità al 90% a un anno dalla laurea); – il potenziamento della didattica e-learning (con alcuni corsi di laurea somministrati in modalità blended) e la costituzione del Centro e-learning. Unifg, insieme con una ventina di Atenei, è anche capofila del progetto EduOpen, che ci proietta verso le frontiere dell’insegnamento ‘digitale’; – il forte potenziamento del CLA (Centro Linguistico di Ateneo); – le proficue iniziative per la promozione dell’attività sportiva del CUS, nella convinzione del valore dello sport nella vita di chi, tramite l’educazione alla disciplina e alle regole della competizione, svilupperà un senso civico: lo sport quale scuola di vita, lealtà, contro ogni forma di inciviltà e incultura. In quest’orizzonte si colloca, per gli StudentiAtleti che svolgano riconosciuta attività agonistica, a livello nazionale e internazionale, in una delle discipline sportive riconosciute dal CONI, la “Doppia Carriera”, attivata per la prima volta in Italia dall’Università di Foggia (dall’a.a. 2015-2016). Si è, così, rivalutato il ruolo sociale e il valore culturale dello sport, a partire dal potenziamento dei due Corsi di Laurea in Scienze Motorie, con un piano programmatico di interventi. In tale ottica, ricordo il recente conferimento della Laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie al primo pugile professionista in Italia a cui sia stata mai conferita, Patrizio Oliva, premiato non solo per i suoi eccellenti meriti sportivi, ma anche per il suo forte impegno sociale e la sua testimonianza umana, nel rispetto di valori che aggreghino e salvino, contro la devianza sociale;

– le azioni e i servizi per favorire l’inserimento degli studenti diversamente abili nella vita universitaria: il loro numero è più che raddoppiato tra il 2014 e il 2018; – diritto allo studio: insieme con i Rettori delle Università pugliesi, abbiamo puntato sull’effettività del diritto allo studio, a partire dall’integrale copertura delle borse, poi garantita dalla Regione Puglia. Un dovere morale, il diritto allo studio, salvaguardato sia dai controlli effettuati, per consentire a chi ne abbia veramente diritto l’accesso ai programmi di sostegno, sia da una variazione nelle fasce di reddito nella contribuzione studentesca, azione, questa, proposta dagli studenti e poi condivisa (i provvedimenti “figli della crisi” e l’esenzione dal pagamento della contribuzione studentesca per merito). Quanto alla “no tax area” ISEE per i redditi fino a 13.000 euro e alla fissazione legale di una modesta contribuzione per quelli tra 13.000 e 30.000 euro, ricordo che, a fronte di un ristoro finanziario di 105 milioni, in realtà ne servirebbero circa 270. Dal 2017, perciò, si è addossato un onere finanziario sul sistema universitario, che ha penalizzato specie gli Atenei delle aree economiche più deboli, tra i quali il nostro. Infatti, per Unifg, nell’a.a. 2018-2019, la percentuale di studenti esentati da qualsiasi pagamento è pari a quasi il 33%, quella relativa alla fascia di reddito 13.000/30.000 è del 32%: in sintesi, quasi due terzi del totale. Vi sono perciò due effetti: il minor apporto della contribuzione studentesca alle entrate dell’Università, proprio a causa del parziale ristoro finanziario, previsto fin dalla legge istitutiva della “no tax area”, e l’importo medio più basso della contribuzione, per effetto di un dato oggettivo esterno (il minor PIL della provincia). Purtroppo abbiamo dovuto aumentare l’importo delle tasse; nonostante ciò, la contribuzione studentesca media in Unifg è pari alla metà della media nazionale, a meno del 40% di quella del Nord, inferiore anche a quelle del Sud e della Puglia (rispettivamente del 21% e del 22%). Si rischia di incidere, così, sulla qualità dei servizi offerti alla collettività e di accrescere il fenomeno dell’esodo degli studenti dal Sud verso aree territoriali più ricche. Diventa ancora più difficile aumentare il numero dei laureati nel nostro paese: nonostante gli impegni comunitari assunti, l’Italia è ormai ultima tra i paesi dell’Ocse, superata anche dalla Turchia.

Vi è un ulteriore profilo da considerare: il parziale ristoro finanziario per la “no tax area” incide negativamente anche sulla percentuale di punti organico per le assunzioni di personale docente e tecnico-amministrativo. Si disattendono, così, le legittime aspettative dei docenti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, molti in Unifg (quasi due terzi del totale), a conferma di un alto livello qualitativo medio del personale docente, con un’ingiustificata differenziazione tra Università, a seconda del contesto territoriale; – notevoli progressi sono stati fatti nella gestione delle carriere degli studenti: il passaggio al sistema informativo ESSE3 ha migliorato la performance del nostro Ateneo (miglior supporto al sistema decisionale, maggiore attribuzione di FFO). Negli anni 20162018, si è registrato un incremento di studenti regolari (+15,7%) e un decremento dei non regolari.

FORMAZIONE POST LAUREAM Per brevità espositiva, mi concentrerò solo su due profili: – Dottorato di Ricerca: si è rafforzato il reclutamento di dottorandi stranieri, con la riserva di posti e l’esonero dal pagamento di tasse di ammissione e iscrizione. A sostegno dei dottorandi, si è maggiorata del 70% la borsa per favorire la loro presenza in qualificati centri di ricerca all’estero (minimo 6 mesi) e, per lo scorso ciclo, si è incrementato l’importo della borsa di studio di 200 euro al mese; – Scuole di Specializzazione dell’area medica: le Scuole di Specializzazione autonome sono raddoppiate rispetto all’a.a. 2013-2014, pur con i problemi e le criticità del quadro nazionale. Mi sembra doveroso ringraziare la Regione Puglia, che, a seguito di una mia richiesta iniziale di un impegno finanziario al precedente Direttore Generale dell’azienda mista “Ospedali Riuniti”, Dott. Antonio Pedota, e al nuovo Direttore Generale dell’azienda mista, Dott. Vitangelo Dattoli, e grazie al suo Presidente, Dott. Michele Emiliano, ci permette oggi di fruire di ulteriori risorse. Infatti, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato misure finanziarie a sostegno delle Scuole di Specializzazione dell’area medica delle Università di Foggia e Bari, per un importo pari a 45 milioni di euro in quindici anni (19.500.000,00 euro). Un sincero ringraziamento va rivolto ai Consiglieri Regionali di tutti i partiti, che hanno votato a favore della disposizione (art. 12, Legge regionale 44/2018). Il finanziamento è finalizzato alla copertura di posti di professore di ruolo, per consolidare i requisiti di accreditamento delle Scuole, incrementandone il numero, con effetti positivi sia sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Puglia, sia sulle aspettative di carriera dei nostri molti abilitati dell’area medica, conferiti all’assistenza: un’esperienza, questa, di fatto unica nel panorama nazionale.

ORIENTAMENTO Fortemente potenziate sono state le strategie e le iniziative di orientamento degli studenti in ingresso (tra queste: gli incontri di orientamento presso gli IISS, incrementati di sette volte rispetto al 2013; i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; gli open day, aperti agli studenti di Capitanata e delle province limitrofe, quest’anno con una triplicazione di presenze rispetto al 2014, anno della prima manifestazione), orientamento in itinere e in uscita. In particolare, sottolineo il nostro Salone del lavoro e della Creatività (maggio 2018), con la presenza di oltre 60 aziende, tra imprese ed enti, 7.000 colloqui di selezione, oltre 250 offerte di impiego. Un risultato, questo, eccellente, che ha confermato la necessità per il sistema universitario di occuparsi sempre più di placement in uscita, anche a fronte dell’insoddisfacente ruolo dei Servizi per l’impiego e degli intermediari privati in Italia. Un sincero ringraziamento va all’Assessore competente, Prof. Sebastiano Leo, per il finanziamento concesso, alla Capo area e ai dipendenti dell’Ateneo, che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE Considerevoli l’impegno e l’investimento profusi nelle relazioni internazionali e nella mobilità internazionale non solo degli studenti, ma anche dei docenti e del personale tecnico-amministrativo: le misure adottate hanno determinato eccellenti risultati con l’incremento della partecipazione al Programma Erasmus Plus 2014-2020, favorendo la rete di rapporti con numerosi altri Atenei e con importanti riconoscimenti nell’ultima classifica delle Università italiane elaborata dal Censis. Il network di accordi internazionali è stato ampliato di quasi il 65% rispetto al 2013 (943 accordi rispetto ai 600 del 2013), accordi con Università europee ed extra-UE (tra le altre: Cina, Ucraina, Serbia, Georgia, Armenia, Corea del sud, Vietnam). La mobilità studentesca in entrata è più che raddoppiata nel periodo 2013-2018 (+240%); sempre nello stesso periodo, è più che quadruplicata (+460%) per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Dopo una capillare attività di orientamento all’estero, un significativo numero di studenti stranieri (Albania, Bielorussia, Brasile, Macedonia, Ucraina, Vietnam) è iscritto a nostri corsi di laurea. Lo scorso anno, un nostro laureato in Giurisprudenza, Dott. Mihalis Kaligirou, è stato nominato Ministro della Giustizia in Grecia: è importante che le nostre Università concorrano alla formazione della futura classe dirigente nostra e di altre nazioni, anche per favorire l’instaurarsi di proficui rapporti di collaborazione. La mobilità studentesca in uscita per studio e tirocinio, con borse di studio ora tra le più alte in Italia, agli ultimi posti nel 2013 nella graduatoria nazionale, è stata quasi quintuplicata (nel periodo 2013-2018, studenti Erasmus per studio: +485%; studenti Erasmus per tirocinio: +260%), portando Unifg ai primi posti a livello nazionale, con una percentuale nettamente superiore rispetto a quella nazionale (3% rispetto all’1,8%), preceduta dai due Atenei per stranieri (Siena e Perugia), da tre Università pubbliche (Venezia, Sassari e Macerata) e da quattro Università private (LIUC Carlo Cattaneo, Bocconi, Luiss e Libera Università di Bolzano). Quanto ai docenti in mobilità, tra il 2013 e il 2018, si è registrata una loro quadruplicazione. L’incremento della mobilità in uscita e la partecipazione con successo a numerosi bandi per la cooperazione internazionale hanno portato a una triplicazione di risorse (+307%) con finanziamenti esterni. Dopo un investimento iniziale nel 2014 su fondi FFO, oggi, il servizio relazioni internazionali si autogestisce e grava solo su fondi extra FFO.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Su mia proposta, nel 2014, gli organi collegiali centrali, oltre a prevedere alcune incompatibilità tra cariche accademiche e assunzione di significativi ruoli politici nelle istituzioni, per riaffermare il ruolo autonomo dell’Università, hanno deliberato di triplicare il voto pesato, attribuito al personale tecnico-amministrativo nelle elezioni per il Rettore (dal 6,5% al 20%). Tra i molteplici Regolamenti approvati nel corso degli anni, vanno sottolineati alcuni per il personale tecnico-amministrativo: il Regolamento per lo svolgimento di incarichi retribuiti, rivenienti da finanziamenti extra FFO (30.9.2014), per compensare prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, in un periodo di blocco della contrattazione collettiva, nonché quello relativo alla concessione di un sussidio economico, per fronteggiare particolari esigenze di disagio per motivi sanitari o formativi, sussidio attribuito finora a molti dipendenti (25.7.2017). Superando criticità del passato, proficuo è stato il processo di rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi, sulla base di un assetto delle relazioni sindacali, improntato al riconoscimento dell’importante funzione delle organizzazioni sindacali. Lo scorso anno, si è stabilizzato e ha preso servizio contemporaneamente tutto il personale tecnico-amministrativo, in conformità con le previsioni della normativa (D. Lgs. 75/2017), ponendo fine al precariato per il personale assunto con contratti a termine ben prima del 2013. Il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale ha consentito di porre in luce alcune evidenze gestionali. Unifg ha una buona struttura patrimoniale, oltre a una situazione di equilibrio economico e di salute finanziaria, nel rispetto degli indicatori ministeriali di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo. Negli ultimi anni, nonostante i tagli all’FFO e le incertezze nei criteri della sua ripartizione, Unifg ha raggiunto una stabilità di assegnazioni con un ottimo risultato nel 2018. Si è anche istituito un gruppo di lavoro per recuperare i crediti deteriorati, ottenendo in soli due anni ottimi risultati (quasi 11 milioni di euro nel 2017-2018). Nel periodo 2013-2017, si è registrata una progressiva gestione virtuosa degli indicatori, previsti dal D. Lgs. 49/2012. Le spese del personale sono sensibilmente calate, non tanto per una cospicua diminuzione numerica dei dipendenti, impossibile nel nostro Ateneo a causa dell’età media relativamente bassa, quanto per una gestione particolarmente oculata: si è passati da una situazione di criticità nel 2013 (85,06%) a una di maggiore tranquillità nel 2017 (74,58%). Il risultato effettivo sarebbe stato più basso di oltre due punti, se non si fosse consentito di rinviare al 2018 il pagamento di parte della contribuzione studentesca del 2017. Miglioramenti netti si sono registrati anche per gli altri due indicatori, previsti sempre dal D. Lgs. 49/2012: l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (dallo 0,95 all’1,09) e quello dell’indebitamento (dal 4,35% al 2,35%).

INVESTIMENTI – Investimenti nel Sistema bibliotecario: grazie al raddoppio del budget (+192%) nel periodo 2013-2019, si sono accresciuti il patrimonio librario e la disponibilità di banche dati. Si è migliorata l’offerta dei servizi, con strutture più accessibili grazie a orari continuati, con una media superiore del 10% rispetto a quella nazionale, oltre a incrementare il numero dei posti lettura: questo è confermato dell’indagine sulla soddisfazione degli studenti, con il 91% di valutazioni positive. Ricordo il successo del Progetto OASI-Biblioteche Open Access e Sistemi Innovativi, finanziato dalla Regione Puglia (€ 1.611.414,94), nell’avviso “Community Library”, per biblioteche come “oasi” nella e della città, “granai pubblici”, secondo la felice espressione di Marguerite Yourcenar. Questo conferma, ancora una volta, la nostra visione di Università, aperta e radicata nell’ambiente in cui opera al servizio della collettività; – investimenti nell’edilizia: per la prima volta, si è introdotto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, per potenziare aule e laboratori, offrendo condizioni più favorevoli di studio, ricerca e lavoro, utilizzando risorse dal proprio bilancio (quasi 4 milioni di euro). È auspicabile un investimento ministeriale per l’edilizia universitaria del paese, anche per mettere a norma gli edifici, secondo le prescrizioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Ricordo tra i molti lavori realizzati: il progetto di efficientamento energetico (5 milioni di euro) e il completamento dei lavori per il Dipartimento di Economia, con finanziamenti comunitari; lo skill lab e le core facilities dei Dipartimenti di Area Medica e di Scienze agrarie, con finanziamenti propri.

TERZA MISSIONE Come è noto, la terza missione va intesa in una duplice accezione: da un lato, valorizzazione della ricerca attraverso le attività di trasferimento tecnologico e la creazione di spin-off; da un altro, quale produzione di beni e servizi pubblici a contenuto culturale, sociale ed educativo, per aumentare il livello di benessere della società. I nostri anni hanno consolidato il vincolo Università-territorio, siglando un ‘patto sociale’ per la circolazione della conoscenza, per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica, del sistema produttivo e dell’occupazione, per lo sviluppo di un territorio competitivo, rispondente ai bisogni della popolazione, declinati in lavoro, legalità, giustizia sociale, sanità e cultura. Proprio nell’alveo di quest’ultima funzione, sottolineo le iniziative promosse sul terreno della legalità, in un tessuto economico e sociale ancora debole, ma molto forte sul piano delle potenzialità, un territorio che ha bisogno di una particolare attenzione da parte dello Stato, per una più capillare diffusione della cultura della legalità, una terra in cui Roberto Saviano – nostro ospite nel 2016, in un convegno affollato con 1.400 persone collegate anche in rete, rispetto a una città di 150.000 abitanti, individua una “realtà criminale del tutto ignorata eppure potente”. Il rispetto per la storia di questa terra ha significato assunzione di responsabilità: ci è stata data la possibilità di trasformare la nostra missione sociale in opportunità educativa e formativa, quale ‘lievito’ per la crescita, in direzione del rispetto delle leggi e della legalità, intesa come esigenza fondamentale della vita sociale, per la promozione del pieno sviluppo della persona e la costruzione del bene comune. L’Università ha inteso farsi presidio di legalità. Abbiamo avvertito la responsabilità di questo problema sociale e culturale e abbiamo avuto come obiettivo la pars construens, ovvero i giovani e il loro diritto alla formazione e alla cultura, giovani da affiancare nel loro ‘volo’ di speranza attraverso i sentieri della vita, verso “la terra ove la primavera è in fiore”, secondo l’efficace definizione di Giorgio La Pira. In questo orizzonte, si incastona lo sforzo di mettere a sistema tutte le forze sane del territorio, per costruire una “cultura della legalità”. Cultura della legalità è cultura per la legalità: non vi è infatti legalità senza cultura. Come ricordava poi Piero Calamandrei, «la legalità è condizione di libertà, perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica». “L’istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa”, ricordava Antonino Caponnetto: dove sono più forti il sapere e la coscienza civile, è molto più difficile che attecchisca il malaffare, contro cui le misure repressive da sole non sono sufficienti; è un investimento, quello nella formazione e nella cultura, che garantisce un ‘ritorno’ (economico, culturale, civile) di gran lunga superiore a quanto investito, nella consapevolezza degli enormi costi sociali dell’ignoranza. La lotta alle mafie, alla corruzione e all’infedeltà fiscale richiede un moto di riscatto etico e civile. È quanto stanno facendo, negli ultimi anni, Prefettura, Procura della Repubblica e Forze dell’Ordine rispetto all’escalation criminale che ha interessato la Capitanata. Lo Stato c’è e combatte una lotta senza quartiere contro tutte le forme di illegalità, che, tuttavia, per essere eradicate, richiedono una reazione diffusa di ogni forza sana del nostro territorio: “Cultura significa cittadini svegli, positivamente inquieti” ci ricorda don Luigi Ciotti, più volte ospite nel nostro Ateneo, nostro laureato honoris causa in Giurisprudenza nel 2007.

Nella convinzione che la promozione della legalità sia “La” sfida per la crescita del nostro Paese e del nostro territorio e che la “cultura della legalità” sia la più grande infrastruttura immateriale che si possa offrire alla collettività, si è posto il nostro Festival della Ricerca e dell’Innovazione. Al termine di ogni edizione, l’Università di Foggia ha donato il ricavato dei fondi raccolti all’Assessorato comunale alla Pubblica istruzione, per l’acquisto di materiale didattico per le scuole pubbliche di Foggia (quelle periferiche, le più vandalizzate, in cui sono maggiormente presenti i rischi di devianza sociale), quale segno tangibile della lotta contro la dispersione scolastica e ogni forma di emarginazione. In occasione dei Festival, la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Procure, impegnate nella lotta alle differenti mafie, e la tavola rotonda con i figli di giornalisti uccisi dalle mafie hanno sollecitato l’interesse dei giovani e un dibattito sulla lotta per la giustizia e per un’etica pubblica centrata sulla solidarietà, sul dialogo contro ogni forma di “globalizzazione dell’indifferenza” o di “anestesia del cuore”, come ricorda Papa Francesco.

CONCLUSIONI Ho parlato di ‘alleanza’ università-territorio e di riconquista della funzione sociale dell’Università: università come luogo del sapere e della cultura, ‘risorsa’ che genera risorse; territorio come sintesi di beni materiali e immateriali, luogo di identità, appartenenza. Ho scelto la linea di una visione strategica: non la somma di visioni parziali e singole, ma una visione unitaria, istituzionale, secondo un principio di responsabilità, trasparenza, rigore nell’uso delle risorse, favorendo le opportunità di crescita; una visione strategica che si è assunta la responsabilità sociale dell’integrità della ricerca, oggi e in vista della costruzione del futuro nostro e dell’Europa del domani, che lasceremo ad altri.

Oggi, Unifg è un Ateneo di riferimento, non di passaggio: un Ateneo promotore delle pari opportunità, con una robusta identità culturale, una forte internazionalizzazione, una solida credibilità scientifica, con diverse punte di eccellenza, una didattica di qualità, anche attenta all’occupabilità dei nostri laureati e impegnata in prima linea per concorrere allo sviluppo sia culturale e umano dei singoli sia socio-economico del territorio, un bilancio ora saldamente in sicurezza. Oggi, in procinto dell’‘approdo’, penso a questo nostro “viaggio insieme”: un viaggio in cui tutti ci siamo scoperti alumni in formazione; un viaggio attraverso luoghi inesplorati e sentieri non ancora battuti, che lasciano ora tracce dietro di noi. E penso che comunque la storia finisca, qualsiasi sia il momento in cui decidiamo che la storia possa considerarsi conclusa, ci accorgiamo – per tornare alla riflessione di Calvino – che non è verso quel punto che portava l’azione del racconto, che quello che conta è altrove, è ciò che è avvenuto prima: storie di persone, discorsi quotidiani, conversazioni, incertezze, timori, prove, scelte, cambiamenti di chi quel viaggio ha condiviso, per un sogno collettivo, che è valsa tutta l’acqua da attraversare… Un ‘viaggio’ con accanto, sempre, le nostre Studentesse e i nostri Studenti: la nostra speranza, l’autentica bussola, le stelle di dantesca memoria, che ci hanno garantito la giusta direzione. A voi, Studentesse e Studenti, dedico il mio mandato; con voi dichiaro aperto il 20o anno accademico dell’Università di Foggia