Tentata rapina a San Nicandro Garganico

I parlamentari del M5S Pellegrini, Faro, Giuliano, Naturale e Lovecchio, in merito alla tentata rapina di oggi a San Nicandro Garganico, dichiarano: “Nonostante l’incessante opera di indagine e repressione messa in atto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, stamane registriamo l’ennesimo tentativo di rapina a San Nicandro Garganico dove alcuni malviventi armati di kalashnikov hanno assaltato l’ufficio postale di Via Alessandra Casella, esplodendo colpi di arma da fuoco in pieno centro e in pieno giorno.

Abbiamo chiesto ai ministri competenti negli scorsi mesi – e oggi lo ribadiamo – uno sforzo ulteriore al fine di dispiegare sul territorio altri uomini delle forze dell’ordine, al fine di presidiare ancor di più il territorio onde scongiurare il ripetersi di tale preoccupanti episodi“.