Casa Sollievo Sofferenza, dimesso paziente guarito dal Coronavirus

“Buonasera cari concittadini, oggi non voglio solo aggiornarvi sulla situazione dei dati epidemiologici della nostra città… ma voglio rivolgere un pensiero speciale a Giovanni Scarale, nel decimo anniversario della sua scomparsa, ee dimesso oggi da Casa Sollievo della Sofferenza.Voglio inoltre manifestare tutta la mia vicinanza alle famiglie con figli affetti da autismo in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.”.

Lo ha spiegato il Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti in un video messaggio alla cittadinanza. “Abbiamo più di 200 persone in quarantena e più di 60 persone positive al Coronavirus. Purtroppo abbiamo avuto diversi decessi nei gioni scorsi. Questo mi rattrista molto. In più devo parlare del fenomeno delle parrucchiere a domicilio che possono diffondere il virus nelle famiglie. Ci sono verifiche in corso e verranno sanzionate con la massima pena”.