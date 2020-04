Coronavirus, ancora violenze nel Foggiano: con coltello minaccia la mamma (I)

, 03 aprile 2020. Il coronavirus non sta fermando le violenze domestiche e i maltrattamenti in famiglia; anzi, come ipotizzato anche dall’O.N.U., l’isolamento, la convivenza forzata e l’instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza coronavirus, possono comportare per le donne e i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica.. Tre uomini violenti sono stati arrestati in flagranza di reato. In manette è finito un 30enne di Cerignola, che, brandendo un coltello, aveva minacciato la madre per tentare di estorcerle 20 euro, che gli servivano probabilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Gli immediati accertamenti svolti dai militari hanno permesso di appurare che la condotta del 30enne era abituale e che nel tempo era arrivato a estorcere con violenza ai propri genitori anche 400 euro al mese. È stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia. (I continua)