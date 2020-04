Coronavirus, ancora violenze nel Foggiano: sottrae olio e minaccia la madre (II)

(II – continua) I Carabinieri sono intervenuti anche in un’altra abitazione, dove, al termine dell’ennesima lite familiare, un 38enne del posto, con violenza e minacce, aveva sottratto delle lattine d’olio d’oliva all’anziana madre, dopo aver tentato di estorcere denaro, da utilizzare verosimilmente per l’acquisto di droga. La donna, stanca e gravemente preoccupata per la propria incolumità, ha trovato la forza e il coraggio di raccontare ai Carabinieri anche altri episodi precedenti di maltrattamenti subiti per mano del figlio, che l’aveva indotta da tempo a vivere in uno stato di terrore, barricata in casa.