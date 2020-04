Covid-19, Mignogna: “Esclusi dalle decisioni, ma i sindaci sono una risorsa o no?”

I sindaci della Capitanata non ci stanno ad essere esclusi, come rtitengono, dal contributo che possono fornire, data la loro esperienza e conoscenza del territorio, in questa situazione di epidemia.uno dei primi a sollevare il problema in Capitanata in un colloquio conchiarisce sull’ex art. 50. Riguarda, nel testo unico per gli enti locali, anche il potere del sindaco di emettere ordinanze in materia sanitaria, potere che è stato rivisto dai Dpcm emessi dal 2 marzo in poi.

Michele Emiliano in una conferenza stampa con i giornalisti sul piano ospedaliero per l’emergenza, si è soffermato su alcuni passaggi alla base delle proteste dei primi cittadini. In sostanza il governatore ha detto che i sindaci non hanno più il potere derivante dall’articolo citato, “un passaggio difficile da ammortizzare”, ha aggiunto. La questione principale del suo discorso attiene alla privacy, “non si possono pubblicare certo nomi sul sito della Prefettura ed anche il prefetto che li riceve deve gestirli con estrema cautela”.

Sul punto il sindaco Gianfilippo Mignogna precisa. “Non possiamo emettere ordinanze in contrasto con i decreti ma nessuno ha abolito il decreto ministeriale del 15-12-1990 in base al quale, in caso di malattie infettive, il sindaco deve essere informato. Inoltre un medico che sa di una persona contagiata deve dirlo al sindaco, questo dice la legge”. Ma non è solo una delicata questione giuridica, né si tratta di rivendicare poteri di ordinanze: “Perché non possiamo partecipare alla filiera istituzionale che si occupa di questa situazione? Escluderci aggrava l’ansia e la paura. Quando esce il bollettino della Protezione Civile, rimbalza sui siti e sui social, iniziano le telefonate a noi sindaci che non sappiamo nulla, non possiamo attivarci per ricostruire i contatti, le attività di questa persona. Ho mandato note ufficiali alla Asl e alla Regione senza avere risposta ma poi Emiliano va in televisione, ha scelto la comunicazione in tv. Qualche giorno ho telefonato alla Asl che mi ha risposto a titolo di cortesia”.

Tema privacy: “Ci sono altri valori nel nostro ordinamento, la salute. Inoltre noi sindaci i dati sensibili- e lo dico a proposito di privacy- li trattiamo perché ci occupiamo di servizi sociali, per esempio. Non si comprende come mai i dati sensibili sono salvi con la Regione e la Asl ma non con i sindaci, questo è offensivo, è come dire che non siamo in grado di occuparcene. Penso sia una scelta politica e se ne assumono la responsabilità, quella che è rimasta a noi sindaci tolta la possibilità di metetre ordinanze. Ma i sindaci sono o non sono una risorsa, come ha sempre detto Emiliano?”.

Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ogni giorno esprime il suo pensiero con dei video che sono arrivati nei programmi nazionali. “Non sono una star del web, ma un sindaco, ho fatto e faccio passare del tempo ai miei concittadini in questo modo, anche preparando torte e scaldatelli con loro. Li abbiamo distribuiti all’ospedale, al personale che sta sul fronte, se avessi letto poesie magari avrei coinvolto tante persone ma di meno”.

Non star ma sindaco, solo che…Per due domeniche successive ha chiuso tutti i negozi tranne le farmacie a Lucera, “ora non posso più farlo in base ai successivi decreti, i parchi restano chiusi, come avevo già stabilito, perché lo ha deciso il governo. Insomma non posso fare il sindaco dopo che ho sgridato i miei cittadini, solo lo ‘scemo del villaggio’ mi dice qualcuno che sottolinea come io non abbia alcun potere in questa circostanza”. Emiliano ha spiegato l’ex art.50: “Ma l’ha spiegato male, non è che uno dà una spiegazione ed è quella, comunque non ce l’ho con lui, e nemmeno con Conte”. Passiamo alle notizie che arrivano oggi ai sindaci: “I dati che ho ricevuto io sono assolutamente approssimativi, non coincidono, in molti casi, con le mie personali informazioni perché so cosa succede al Lucera, mi telefonano gli stessi cittadini. I positivi devono stare in quarantena, i positivi presunti idem ma non ho possibilità di agire con un’ordinanza su chi vive in famiglia con loro. Questo modo di gestire l’emergenza per me è pura follia e noi non abbiamo nessun controllo”.

“Sono tre settimane che questa situazione non viene risolta, la Prefettura, come dice il decreto, deve comunicare ai sindaci o ai commissari ma da quello che mi risulta in base ad alcune fonti “arrivano dati non allineati”. L’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi ritiene “che questa crisi sanitaria in Puglia la si stia gestendo malissimo: si accorpano i reparti a Manfredonia, Cerignola e S. Severo e poi non si accorpano più, sindaci che hanno l’obbligo di fare dei provvedimenti perché hanno competenze in materia sanitaria che non solo non sanno esattamente qual è il numero dei contagiati, ma non sanno i nomi, almeno loro dovrebbero saperli. Emiliano dice la privacy? Venisse lui a fare il sindaco qui, eppure a Bari De Caro ogni sera li comunica puntualmente, sa tutto, cos’è, lui è presidente dell’Anci, i sindaci di Capitanata non sono autorevoli?”

Secondo Riccardi anche la gestione delle uscite da casa va male: “Stamattina in via Antiche Mura e via Della Croce c’era gente come fosse la domenica di Pasqua, non ho visto posti di blocco ma ho visto anziani con la mascherina messa male. Mi sa che non si è capito che questo virus ammazza. In tutto questo manca una fluida comunicazione dei dati, i sindaci e i commissari hanno competenza sul contenimento del contagio, è una vergogna che non siano informati e debbano organizzarsi ognuno come può e per conto proprio”.

