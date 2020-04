“Dite a chi soffre che il Papa è vicino e prega” (VIDEOMESSAGGIO PAPA)

“Dite a chi soffre che il Papa è vicino e prega perché il Signore ci liberi presto dal male”. In questo videomessaggio per la Settimana Santa, il Pontefice si rivolge a tutti con tenerezza, esorta alla speranza e ad usare, in questo tempo di isolamento, la creatività dell’amore e la generosità.

