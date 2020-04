Don Uva Bisceglie: 48 tamponi a operatori in quarantena: 9 positivi

Sede di Bisceglie di Universo Salute: dai tamponi effettuati sui 49 operatori posti in quarantena (dal 22/3 al 5/4) sono risultati 9 positivi, che proseguiranno la fase di isolamento domiciliare assoluto per ulteriori 14 giorni (dal 1/4 al 14/4 pv.). Per i rimanenti 40 operatori risultati negativi è prevista la riammissione al lavoro dopo adeguata valutazione del medico competente. I pazienti dell’Istituto Ortofrenico risultati positivi al tampone faringeo sono 4. Di questi, 3 sono ricoverati presso l’Ospedale civile di Bisceglie, mentre per 1 è stato disposto l’isolamento presso il luogo di residenza (lo stesso Istituto Ortofrenico). Al fine di rendere possibile quest’ultima disposizione della Asl e nell’eventualità di nuovi casi che dovessero presentarsi, è stato individuato un plesso per ospitare i pazienti positivi al covid-19.

Rimane infine isolato l’intero padiglione dell’Istituto Ortofrenico dove sono stati riscontrati dapprima i casi positivi dei pazienti e successivamente dell’operatore sanitario. A questa struttura è dedicato personale specifico, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale per il contrasto dell’epidemia.