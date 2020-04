Dottorando della Normale di Manfredonia riscopre reperti di antichi templi greci

magazzini del British Museum di Londra

Neisono stati scoperti frammenti di manufatti attribuibili a celebri templi dell’antica Grecia, come quello di Apollo a Daphni, situato lungo la Via sacra che collegava Atene al santuario di Eleusi, giunti nella capitale inglese insieme ai leggendari marmi del Partenone acquistati da Lord Thomas Bruce, conte di Elgin, agli inizi del XIX secolo. Lo riporta Il Giornale

La scoperta, o meglio riscoperta, si deve in questo caso a un dottorando della Scuola Normale di Pisa, Giuseppe Rignanese, 31 anni, nato a Manfredonia (Foggia), perfezionando in archeologia e storia dell’arte greca e romana, il quale ha riportato alla luce architetture di templi greci e che sta predisponendo un’edizione aggiornata del catalogo dei manufatti antichi che si trovano presso la prestigiosa istituzione britannica. Come ha spiegato Peter Higgs – senior curator del Greek and Roman Department del British Museum- i lavori al momento sono interrotti, ma riprenderanno al più presto: “Tutto questo lavoro avrà un grande impatto nel campo dell’architettura antica ed è degno di pubblicazione. Sosterremo e assisteremo Giuseppe Rignanese in questo progetto in ogni modo possibile”.