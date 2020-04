“Dovete stare a casa!” appello di Fiordaliso alla “gente del Sud”, dopo la morte della madre

Non ce l’ha fatta la madre di Marina, la signora, risultata positiva al Covid-19. A dichiararlo è la stessa cantante dalla sua Piacenza, in un post sul suo profilo twitter. Un grido di dolore che si aggiunge al grido di gioia per il padre, novantunenne, che invece è riuscito a sconfiggere questa malattia e a ritornare a casa. Guarigione anche per Fiordaliso e sua sorella, anch’esse attaccate dal virus che con un uno sfogo liberatorio ha concluso nel suo post “Vaff CORONA VIRUS”.

Stamani, in un video collegamento nella trasmissione Agorà su Rai Tre, la cantante ha lanciato un appello alla gente del sud: “Voglio dire a tutta la gente del sud, non colpita come noi al nord che abbiamo 50-60 morti al giorno, che devono stare in casa! Non devono pensare che questo virus non interessi le loro vite”.

Fiordaliso quest’estate aveva tenuto un concerto a Ischitella, durante i festeggiamenti di San Rocco. In quell’occasione aveva conosciuto e apprezzato la cittadina e la sua gente, realizzando un video di presentazione, promovendo le bellezze e artistiche di Ischitella.

Articolo di Valerio Agricola – Precedente intervista a cura di Giuseppe Laganella