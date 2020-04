Fanelli chiaro “SARS-CoV-2 un virus barbaro e innaturale”. In Puglia deve “ancora fare razzie”

, 03 aprile 2020. “Un virus naturale? Le faccio un esempio: anche se fosse stato Giotto: sarebbe riuscito a disegnare un cerchio perfetto, preciso e inappuntabile? Ecco, il SARS–CoV-2 è troppo preciso nella sua costituzione, nella sua essenza cellulare. Sembra un marziano. Ha presente E.T.?”. Ascoltando il dottor, medico chirurgo “in 3 cliniche private, anche a Roma, già in servizio a Casa Sollievo della Sofferenza” l’emergenza sanitaria in atto nel Paese assume rilievi preoccupanti. Non che non lo fossero già, con oltre 115.242 casi totali, ad oggi in Italia, 25.876 nella sola Lombardia. con “questo numero”, come precisato dalla Protezione Civile italiana, che “potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso“

I dati delle Regioni. A un mese circa dall’inizio dell’emergenza, rapportando i dati di tutte le Regioni, la Puglia si posiziona a quota over 2000 positivi (2.077). Lontana dagli 11.859 dell’Emilia-Romagna, dagli 8.578 del Veneto, dagli 8.799 del Piemonte, dai 4.789 della Toscana, dai 3.555 delle Marche, allineandosi tuttavia nei 2.660 casi della Liguria, dei 2.879 del Lazio, dei 2.140 della Campania. Dati ufficiali sempre aggiornati ad oggi. Per la Regione del Presidente Emiliano: nella Provincia di Bari si è giunti a quota 700 casi confermati, 502 per la Provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 16.654 test (tamponi). 65 i pazienti guariti, 144 le vittime.

Analizzati i dati, le riflessioni del medico chirurgo di San Severo, Fanelli. “E’ una mia opinione, supportata da analisi: in Puglia il vero contagio deve ancora arrivare. Il virus, che paragono a un barbaro, deve ancora scendere. Questi virus sono come barbari, sì. Fanno razzie. Hanno prima ‘razziato’ il Nord, poco accorto forse a tutelarsi, ora stanno scendendo”. La vera crisi è stata determinata, per Fanelli, dai “conflitti politici”. Pur di dire “il contrario di quanto detto da un altro referente”, si dicono e si fanno “azioni inutili e dannose“. “La politica deve restare unita. Ma sono utopie”.

“Un virus che può riguardare tutti“. Quanti dati errati sul nuovo coronavirus. Colpisce gli anziani, si era detto, “quelli con patologie pregresse”. In base ai dati forniti ad oggi per la Puglia: l’età mediana dei casi è di 58 anni. E se da 0 a 18 anni la percentuale dei casi è del 2,4%, sale al 32% per le persone tra i 19 e 50 anni, raggiungendo il picco nella fascia 51-70 anni (il 37,5% dei casi), dopo quella degli over 71 (28,1%). “Può riguardare tutti, la gente penso che ora lo abbia compreso”, dice il dr. Fanelli.

“Le date, le misure, le proroghe, metà aprile e inizio maggio? Siamo realisti, questo virus al momento non consente di pianificare nulla”. “Il SARS-CoV-2 si sta muovendo in modo abbastanza barbaro: non è pianificabile, non è quantificabile, e quando trova sponda nella stupidità di chi non segue le regole, si rafforza. Le regole da seguire? Esattamente quelle indicate dai Ministeri di competenza: distanza di circa un 1.5 mt dall’altro, mascherine, guanti, pulizia di mani e corpo. Le date, le proroghe, metà aprile, maggio? Siamo realisti: c’è ancora un’alternanza giornaliera dei picchi, in Italia, in Puglia, e in Provincia di Foggia”.

Il caso Capitanata: “Emiliano ha ragionato tanto per il piano Covid, e si vede”. La Provincia di Foggia è “seconda solo a Bari per i casi confermati, e lo trovo incredibile”, dice il dr. Fanelli. “Il territorio Barese è due volte maggiore la Capitanata. In proporzione i nostri numeri sono allarmanti: oltre 500 positivi, per Bari: 700. Avessimo avuto lo stesso territorio del Barese i nostri positivi sarebbero stati almeno 1000. Emiliano? Ha ragionato tanto per il piano ospedaliero Covid (il presidente ha previsto nello scenario peggiore 3.500 contagi in Puglia,ndr). Quando ha dovuto stabilire i centri per la terapia intensiva si è tenuto il Policlinico di Bari, due volte quello di Foggia, il Miulli di Acquaviva, ha trasformato la clinica Antea, la Santa Lucia, in più ha accorpato come centro Covid l’ospedale di Bisceglie, una struttura importantissima”. Emiliano, dice Fanelli, si è “salvaguardato a Nord e Sud della Puglia, si è quasi trinceato”. “Restano i dati del Foggiano, che personalmente ritengo preoccupanti – aggiunge il medico chirurgo – la mortalità per i casi confermati di Covid-19 in Capitanata è almeno del 60% maggiore rispetto a Bari. I guariti da noi sono sempre meno. Foggia andava tutelata. San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo, è diventato centro Covid dopo essere diventata un’area ‘inquinata‘, mi si passi il termine. Una zona oggi rossa, l’ultima dunque tra le fasce riportate, per il bollettino epidemiologico regionale”.

“Le cure: sono due i farmaci, uno è sicuramente il Tocilizumab”. “Ribadisco che il nuovo coronavirus è un marziano perfetto, o quasi. Ha 6 siti attivi, 6 sono quelli più pericolosi e che aggrediscono. Le cure? Il farmaco usato è il Tocilizumab, (“o atlizumab, è un anticorpo monoclonale umanizzato sviluppato dalle case farmaceutiche Hoffmann-La Roche e Chugai” – wikipedia), un farmaco all’inizio criticato ora utilizzato e che comincia a fornire dati positivi. Parliamo di un farmaco che inizialmente, nelle farmacie e nei centri di distribuzione, era quasi introvabile, insieme a un altro. Farmaci che possono essere garantiti con difficoltà alle unità operative, cosiddette unità Covid, nelle reti sanitarie articolate dei Centri Covid e non Covid”.

Il paziente di San Severo dimesso il 2 aprile 2020, dopo circa un mese dal ricovero. Il personale dell’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, nonostante questa struttura non fosse un centro Covid, si è trovato a curare patologie correlabili al nuovo coronavirus. Appena è arrivato il paziente, già in uno stato importante, è stato ricoverato in rianimazione, con immediata intubazione. Quando è emerso il SARS-CoV-2, si è dovuto seguire una forma di protocollo terapeutico – dice il dr. Fanelli -, in questi casi anche intuitivo da parte del medico che emette la terapia. Parliamo di una fase sperimentale, siamo dinanzi a un’identità microbiologia con il punto interrogativo”. Dopo “l’iniziale caos clinico”, i gruppi operativi, il gruppo del reparto di rianimazione, hanno “ricominciato a trattare il vaccino per questo paziente, attraverso un piano farmacologico”. Il vaccino “ti crea l’anticorpo”, aggiunge il dr. Fanelli, “ti combatte l’azione tossica del microrganismo”. “Con l’utilizzo del Tocilizumab si sono cominciati ad avere risultati positivi. Il paziente dimesso dall’ospedale di San Severo, dopo essere risultato positivo e ricoverato in rianimazione, ha un’età considerabile media”.

“Ecco cosa succede quando un paziente è ricoverato in rianimazione”. “Quando un paziente arriva nel reparto di rianimazione – dice il dr. Fanelli – significa che il suo sistema immunitario non ha funzionato al meglio, è che solo una cura farmacologica può salvarlo. L’azione immunitaria funziona quando il paziente sta in casa, in quarantena fiduciaria, pensiamo a Zingaretti e a tanti altri che, grazie a una carica vitale non elevata del virus, ne sono usciti vincenti. Il paziente di San Severo è andato in una fase critica, che lo ha portato in rianimazione. Come detto, lo staff ha intrapreso un indirizzo terapeutico, tra le linee di cura adottate. Dunque l’utilizzo del Tocilizumab: un farmaco antiinfiammatorio che blocca l’azione flogistica del virus, che va immaginato come fosse un mattone di cemento che ostruisce tubi di per sé già sofferenti”. Per questo “sono gli anziani le persone più a rischio, dato che il sistema cardiovascolare – e la qualità dei vasi – , non sono dei migliori”.

Il farmaco, la rottura dei tubi, l’azione dei ventilatori polmonari. Un esempio: “Immaginate se in alcuni tubi di plastica si butta dell’acido muriatico: la plastica viene corrosa fino a un buco: una forma di lesione nella microcircolazione “. “I vasi non riescono più a portare ossigeno attraverso il sangue, perché otturato o rotto. Se si rompe il liquido fuoriesce, se si ottura non può arrivare. Si crea dunque uno stato di ipossiemia (“anormale diminuzione dell’ossigeno contenuto nel sangue“,ndr). Pochissimo ossigeno con conseguente collasso dell’alveo polmonare”.

“Tanti cittadini risultati positivi al Covid passano prima per la terapia intensiva, dove si cerca di iperventilare il polmone, attraverso i ventilatori; se poi i ventilatori non riescono a portare ossigeno a sufficienza, il paziente viene intubato e si cerca di ottenere un’azione dell’ossigeno maggiore”, spiega il dr. Fanelli. Per le proprietà del Tocilizumab “Sono stato tra i primi a credere nell’azione di questo farmaco”, dice il medico chirurgo. “Ho analizzato la sua azione patogena, prima esaminata solo per gli episodi artritici cronici. Quando un organismo viene invaso da questo virus crea una fortissima azione immunitaria, ma gli stessi anticorpi possono sviluppare forme di contrasto, e confusione, tra di loro, con conseguenze immaginabili”. Ad esempio: “100 nordisti nel difendere il proprio fortino, dall’assalto degli indiani, possono creare un disordine così elevato tanto da ostacolarsi e rischiare di morire”.

“Un virus naturale? E’ troppo preciso”. “Il SARS-CoV-2 un virus da laboratorio? Lo ritengo troppo preciso, se si analizzano le sue caratteristiche. Posso essere ance Giotto ma il mio cerchio non sarà mai così perfetto come se fatto in laboratorio. E’ un virus talmente articolato e preciso nella sua costituzione, nella sua essenza cellulare, che sembra un marziano. E.T., ha presente? Un marziano con i suoi 6 siti attivi, 6 sono infatti quelli più pericolosi che aggrediscono il nostro organismo”.

“Abbiamo oramai conosciuto questo cane, sappiamo che è aggressivo, dobbiamo comprendere quale museruola utilizzare”. “Non siamo più nella fase della tempesta, della psicosi, della non conoscenza, ma in una di programmazione clinica. E’ come se fosse nato un cane molto aggressivo, ora dobbiamo comprendere che museruola utilizzare”. “I dati della Protezione Civile? Sono reali, forse un leggero scarto in difetto del 3-4%: ovvero quelle persone che non possono essere inquadrabili come Covid”. “Il futuro? Il SARS-CoV-2 deve ancora a mangiare, e ha un appetito notevole: lo ha dimostrato con la Spagna, in Germania, in Francia, anche con gli U.S.A. che lo avevano snobbato. Cosa fare? Restare in casa. Sempre e solo in casa, ed uscire solo per estreme necessità. Ricordo a tutti che in Puglia non abbiamo strutture ospedaliere adeguate per ricoveri di quantità maggiore: se come popolazione avessimo dovuto fare fronte alla situazione della Lombardia.. ecco, mi eviti di dirle le conseguenze finali. Rispettate completamente e continuamente le misure stabilite a livello governativo e territoriale”, conclude il dr Fanelli.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it