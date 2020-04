Foggia, volanti arrestano ladro di colombe pasquali

, 03 aprile 2020. Nel corso del pomeriggio di ieri, gli Agenti delle Volanti sono intervenuti in Via Olanda per segnalazione di un uomo incappucciato che si era introdotto nel cortile di un condominio.. L’uomo, un quarantasettenne foggiano, già noto per aver perpetrato furti in supermercato, veniva sorpreso mentre trascinava uno scatolone in cui erano contenute 18 colombe pasquali. Gli agenti percorrendo la strada a ritroso, risalivano al supermercato ove era stato appena perpetrato il furto, al cui responsabile venivano restituite le 18 colombe pasquali. Il malfattore veniva tratto in arresto per furto aggravato e condotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.