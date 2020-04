Manfredonia, ASE ” Dal 7 aprile parte la disinfestazione antilarvale in tutto il territorio”

, 03 aprile 2020. Si rende noto alla cittadinanza che, a partire dal 7 aprile 2020, iniziera’ la disinfestazione antilarvale dell’abitato di Manfredonia, Siponto, Villaggi turistici – Borgo Mezzanone, contro mosche, zanzare e insetti vari. Si invitano gli abitanti delle zone interessate a non lasciare scoperti sui balconi e sulle finestre delle abitazioni, indumenti ed alimenti vari.

Gli interventi saranno eseguiti secondo il calendario:

– Martedi’ 7 aprile 2020, a partire dalle ore 03:00 ed interessera’ la zona n. 1 (monticchio-centro): da inizio abitato lato est fino a via arcivescovado-scaloria inclusa – viale padre pio – comprese zone c/8-c/9-c/10-c/11;

– Mercoledi’ 8 aprile 2020, a partire dalle ore 03:00 ed interessera’ la zona n. 2 (centro-stazione): da via arcivescovado-scaloria fino a via e. Giustino inclusa – comprese via delle margherite – cooperative algesiro-gozzini – 2° piano di zona – zona d32;

– Giovedi’ 9 aprile 2020, a partire dalle ore 03:00 ed interessera’ la zona n. 3 (porta foggia): da via e. Giustino a fine abitato lato ovest – compresi 1° piano di zona – comparti – zone c/12-c/13;

– Venerdi’ 10 aprile 2020, a partire dalle ore 03:00 ed interessera’ la zona n. 4 (siponto): da viale kennedy a consorzio di bonifica;

– Sabato 11 aprile 2020, a partire dalle ore 03:00 ed interessera’: villaggi turistici di sciale delle rondinelle – sciali degli zingari – scalo dei saraceni – ippocampo – borgo mezzanone;

La cittadinanza e’ invitata a prestare la massima collaborazione.

Manfredonia, 3 aprile 2020