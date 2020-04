Manfredonia, attività ambulatoriali ospedale: eccezione sospensioni

. Come risaputo, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus – CoVID-19, il direttore del dipartimento regionale Promozione della Salute,, aveva comunicato la sospensione in via straordinaria – dall’8 marzo 2020 – di tutte le attività sanitarie non urgenti nelle strutture pubbliche. “Le prestazioni urgenti e indifferibili restano invece garantite”, aveva precisato la Regione.. L’obiettivo è stato “anche quello di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche. E anche a rendere disponibili più sanitari nelle attività di contrasto al contagio durante il picco epidemico”. “

Cosa resta salvo: i ricoveri programmati per pazienti oncologici e per quelli provenienti dal Pronto Soccorso, che siano considerati dai sanitari indifferibili. Continueranno a svolgersi regolarmente i piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che non si possono rimandare in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente, quali ad esempio dialisi, terapie oncologiche-chemioterapiche, PET-TAC, radioterapia, e naturalmente tutti gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto. “Per le donazione di sangue si svolgeranno tranquillamente per far fronte al calo delle scorte”.

Le disposizioni sono state applicate naturalmente anche per l’ospedale di Manfredonia.