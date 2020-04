Manfredonia, cittadina “In giro ancora tanta gente: DOVETE RESTARE A CASA, come farvelo capire?”

Manfredonia, 03 aprile 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, sono Antonella. Con questa, volevo esprimere la mia rabbia, e la mia delusione, per quello che ho visto stamani per strada dopo che sono uscita, , 03 aprile 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, sono. Con questa, volevo esprimere la mia rabbia, e la mia delusione, per quello che ho visto stamani per strada dopo che sono uscita, da lunedì

perché avevo realmente necessità. Quelli che come me rispettano tutte le regole e le distanze di sicurezza purtroppo non li vedo in altre persone: assembramenti vicino fruttivendoli, assembramenti agli angoli delle strade come se nulla fosse come se si pensa che a noi non possa succedere niente.