Manfredonia, Commissione “Il nostro impegno per l’emergenza”. ETA dona 25mila euro

, 03 aprile 2020. “Lacontinua ad essere costantemente vicina all’intera Comunità Sipontina, con uno sforzo maggiore verso la fascia della popolazione più fragile. All’indomani dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la quale sono stati stanziati i fondi in favore dei Comuni per aiuti alimentari diretti ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Covid-19, è stata adottata la deliberazione per l’utilizzo della somma assegnata al Comune di Manfredonia, pari ad € 502.608,69.

Per dare un concreto segnale di sostegno, parte di tale somma (€ 40.000,00) verrà utilizzata per l’acquisizione e distribuzione, con l’ausilio della Caritas diocesana, di beni alimentari, compreso latte e pannolini per i neonati. Sempre in aiuto dei singoli e dei nuclei familiari in condizioni di assoluta momentanea difficoltà economica, altra parte della somma stanziata con l’Ordinanza della Protezione civile, sarà utilizzata per buoni spesa, spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia. Tutte le informazioni relative alle modalità per accedere a tale servizio sono pubblicate sul sito Istituzionale (www.comune.manfredonia.fg.it), sia nella home page, che nella sezione dedicata all’“Emergenza Coronavirus”.

L’Amministrazione comunale sta compiendo ogni sforzo per sostenere economicamente la Comunità, ma i bisogni sono tanti e, presumibilmente, le risorse di cui disponiamo non riusciranno a coprire le concrete richieste. Per questo abbiamo aperto un apposito conto corrente bancario, denominato “Manfredonia Dona Ora”, presso il tesoriere comunale, nel quale far confluire le donazioni per finanziare ulteriori azioni a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. La società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente (del Gruppo Marcegaglia,ndr) ha versato sul conto “Manfredonia Dona Ora” 25 mila euro per il sostegno alimentare delle famiglie in difficoltà. Esprimiamo profonda gratitudine per questa donazione, segno di sensibilità verso quanti versano attualmente in situazioni di bisogno. In questi giorni stiamo apprezzando il grande senso di solidarietà del popolo sipontino. Nessuno si sta sottraendo dalla partecipazione all’aiuto concreto di quanti sono più duramente colpiti da questa emergenza sanitaria. Numerosi sono gli aiuti spontanei che arrivano al COC ed alle tante Associazioni di volontariato attive nel nostro territorio, segno evidente della grande generosità e sensibilità di questa Comunità. Ricordiamo, ancora, che chiunque fosse impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio, può contattare il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per la consegna di farmaci ed alimenti al numero 0884.273921, attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L’intero territorio è presidiato dal lavoro senza sosta del Corpo della Polizia locale, impegnato nel controllo del rispetto delle prescrizioni impartite. Secondo l’ultimo report redatto dal Comando, nel periodo compreso dal 26 marzo al 2 aprile, sono state controllate 189 persone, di cui 4 sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Nello stesso periodo sono stati oggetto di controllo 19 esercizi commerciali, nei quali non è stata riscontrata alcuna violazione delle disposizioni attualmente vigenti. La Commissione Straordinaria ribadisce la più ampia disponibilità ad accogliere ogni suggerimento che possa contribuire alla gestione di questo straordinario momento di difficoltà. Cogliamo l’occasione per esprimere profonda gratitudine a tutto il personale del COC e delle Associazioni di volontariato che in questa emergenza sanitaria stanno dando prova di ammirevole senso civico. Grazie per il tempo dedicato, per le energie offerte e per l’aiuto prestato: doni preziosi che contribuiscono ad alleviare gli attuali disagi dell’intera nostra Comunità. Sentiamo, infine, il dovere di ribadire la necessità dell’osservanza delle precauzioni e delle regole maestre. Dobbiamo sentirci mobilitati e responsabili. Se pensiamo di poter abbassare la guardia, tutti gli sforzi ed i sacrifici sin qui fatti, sarebbero vanificati. Solo continuando a seguire questa direzione, potremo, tutti insieme, fronteggiare questa emergenza e dimenticare il prima possibile questo duro momento, guardando nuovamente al futuro con speranza e rinnovata fiducia”.

Lo comunicano i componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia: dottori Piscitelli, Crea, Soloperto.