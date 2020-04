Manfredonia, Commissione “Territorio presidiato da P.l.: controlli a cittadini e attività”

(II – continua). Secondo l’ultimo report redatto dal Comando, nel periodo compreso dal 26 marzo al 2 aprile, sono state controllate 189 persone, di cui 4 sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Nello stesso periodo sono stati oggetto di controllo 19 esercizi commerciali, nei quali non è stata riscontrata alcuna violazione delle disposizioni attualmente vigenti. La Commissione Straordinaria ribadisce la più ampia disponibilità ad accogliere ogni suggerimento che possa contribuire alla gestione di questo straordinario momento di difficoltà. Cogliamo l’occasione per esprimere profonda gratitudine a tutto il personale del COC e delle Associazioni di volontariato che in questa emergenza sanitaria stanno dando prova di ammirevole senso civico. Grazie per il tempo dedicato, per le energie offerte e per l’aiuto prestato: doni preziosi che contribuiscono ad alleviare gli attuali disagi dell’intera nostra Comunità.

Sentiamo, infine, il dovere di ribadire la necessità dell’osservanza delle precauzioni e delle regole maestre. Dobbiamo sentirci mobilitati e responsabili. Se pensiamo di poter abbassare la guardia, tutti gli sforzi ed i sacrifici sin qui fatti, sarebbero vanificati. Solo continuando a seguire questa direzione, potremo, tutti insieme, fronteggiare questa emergenza e dimenticare il prima possibile questo duro momento, guardando nuovamente al futuro con speranza e rinnovata fiducia”.

Lo comunicano i componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia: dottori Piscitelli, Crea, Soloperto. (II – fine).