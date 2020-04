Manfredonia, il San Camillo in odore di…Covid

Un ventilatore polmonare portatile destinato alla sala operatoria dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia. Lo ha donato l’, una delle aziende di Manfredonia sempre presente nel supportare le iniziative cittadine. Questa volta l’Olearia Clemente ha pensato bene di colmare una lacuna, fra le tante purtroppo, del nosocomio manfredoniano che in specie in questo periodo di Covid-19, può rivelarsi particolarmente essenziale. Come è infatti risaputo dalla cronaca delle vicende ospedaliere connesse alla pandemia da coronavirus, il ventilatore polmonare è lo strumento essenziale per soccorrere i colpiti dal contagio coronavirus, ma è anche indispensabile per qualsiasi altra necessità in cui si manifesta una insufficienza respiratoria.

Una lacuna grave provvidenzialmente colmata, ma che evidenzia clamorosamente una quantomeno inadeguatezza, peraltro ripetutamente denunciata da più parti, di un ospedale del quale non si sa più cosa sia e a chi può essere utile. Paradossalmente invece di accogliere ammalati è esso stesso un…ammalato. Un malato ormai cronico al cui capezzale accorrono i cittadini per tenerlo in vita. Il respiratore polmonare arrivato per la preoccupazione e la generosità di privati non è l’unico supporto tecnico assicurato, persino le mascherine sono state offerte da privati. Certo la solidarietà, ma ci si sarebbe aspettata una più accorta e previgente attenzione da chi preposto alla sanità pubblica.

Alcuni reparti chiusi perché risultati infettati dal coronavirus, e posti in quarantena sono l’espressione evidente che le cose non vanno come dovrebbero, considerato che il San Camillo di Manfredonia è stato pervicacemente dichiarato NO Covid-19. Un flagello dal quale Manfredonia, per buona sorte, è rimasta ai margini: non è nemmeno da immaginare cosa sarebbe stato diversamente. Una prospettiva peraltro niente affatto scongiurata che non allevia più di tanto la trepidazione per l’evolvere del fenomeno maligno.

Suscita pertanto quanto meno delle perplessità la bozza avente per oggetto “Disposizione emergenziale COVID-19: riorganizzazione temporanea dell’assistenza ospedaliera” inviata ai direttori medici e amministrativi dei Presidi ospedalieri e dunque ai dirigenti dei vari settori della Asl FG, dal direttore sanitario Antonio Nigri e dal direttore generale Vito Piazzolla. Una iniziativa alquanto tardiva – viene rilevato a Manfredonia – rispetto all’incalzare della pandemia in Puglia e quindi in provincia di Foggia, che prevede “con effetto immediato” in dieci punti, una serie di accorpamenti e quindi soppressioni di reparti, nello stesso ospedale e fra ospedali diversi distanti chilometri, spostamenti di personale e tutto quant’altro nell’obiettivo di “ottimizzare l’offerta ospedaliera nella fase emergenziale”.

Al punto 14 è scritto “all’interno del Presidio ospedaliero di Manfredonia potranno essere allocate funzioni Covid sulla scorta delle valutazioni regionali in merito al piano ospedaliero Covid-19”. Ma non era la proposta avanzata dal vice presidente della Regione Giandiego Gatta il 16 marzo scorso e bocciata a furor di polemiche? Meglio tardi che mai, ma con l’impegno di allestire adeguatamente le “funzioni”.

Michele Apollonio