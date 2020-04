Manfredonia. In memoria del cantante di musica leggera Nino Impagnatiello

, 3 aprile 2020. Sono trascorsi dieci anni, da quando il caro amico cantantechiamato affettuosamente in loco “Nine Ciarlòne”, il 4 aprile 2010, giorno di Pasqua, mentre era a tavola a casa a festeggiare con i suoi cari, ci lasciò improvvisamente per l’altra vita. Il 14 aprile 2010 su “Manfredonia.net” e venerdì 16 aprile 2010 sul quotidiano “l’Attacco” insieme all’amico Lello Castriotta pubblicammo in suo ricordo due bellissimi articoli. A distanza di dieci anni ho voluto ancora commemorare Nino, bravissimo cantante di musica leggera sipontino, perchè gli artisti di talento non vanno mai dimenticati.

BIOGRAFIA ARTISTICA

Il cantante Nino Impagnatiello, ex dipendente Anic, poi Enichem Agricoltura, ha iniziato a cantare agli inizi degli anni ’70 con il complesso musicale allestito dal M° Michele Di Mauro detto “Nenille” di Mattinata, quest’ultimo, bravo sarto ed eclettico musicista autodidatta . Il gruppo musicale, intitolato “Il Sistema” era così composto: Michele Di Mauro (tastiere, capogruppo), Nino Impagnatiello (cantante); Michele Bisceglia (batteria); Giuseppe Piemontese (chitarra); Matteo Trotta (basso). Successivamente nel gruppo entrarono altri musicisti: Michele Vairo (basso); Biagio Bisceglia (chitarra); Michele D’Amato (chitarra); Giovanni Potenza (batteria); Lino Ciuffreda (sax); Nunzio Prencipe (sax-clarinetto); Mimmo Marasco (tromba). Dal 1973 al 1976 si esibiva con il gruppo musicale “L’Equilibrio” composto da Matteo Santovito (tastiere); Matteo sorano (basso); Lino Ciuffreda (sax contralto). Nel 1978, Impagnatiello costituì il gruppo musicale “New Sistem”, nel quale si sono esibiti nel tempo: Leo Paglione (tastiere); Antonio Palumbo (chitarra); Francodino Grieco (basso); Saverio Trimigno (batteria); Lino Ciuffreda (sax); Mimmo Marasco (tromba); Nunzio Prencipe (clarinetto); Dino Marasco (trombone); Gino Pacilli (clarinetto); Nicky Renzulli (tastiere); Nino Impagnatiello (cantante). Nel 1981, il cantante sipontino fondò il prestigioso complesso “Ultima Dimensione” composto da musicisti professionisti, non solo locali, con il quale tenne per anni spettacoli ed esibizioni varie in tutta l’Italia, tenendo anche tournèe con cantanti ed artisti di fama nazionale, quali Perez Prado, Patrck Samson, Wilma Goich ed altri. Di quel formidabile gruppo musicale vale la pene ricordare i numerosi componenti che ne hanno fatto parte nel tempo: Nino Impagnatiello (cantante, capogruppo); Francodino Grieco (basso); Nunzio Prencipe (sax contralto); Dino Marasco (trombone); Mimmo Marasco (tromba); Antonio Lorussi (tastiere); Matteo Guerra (tastiere); Ugo Sciretta (chitarra); Lino Ciuffreda (sax contralto); Andrea Amorigo (batteria, perito in un incidente stradale nel 1985); Antonio Favatà (batteria); Saverio Trimigno (batteria); Pietro Serafino Marcolongo (sax tenore). Nel 1984 il gruppo musicale di Manfredonia “Ultima Dimensione” partecipò al Festival della canzone di musica leggera di Lucera, riscuotendo grande successo. Dopo lo scioglimento del complesso “Ultima Dimensione” avvenuto nel 1985, il cantante Impagnatiello continuò la sua attività canora con il piano bar alternando le serate con Antonio Lorussi (tastiere) e con il M° Michele Di Mauro.

Nel 1995 costituì il complesso “I Musicando”, del quale facevano parte: Aldo Altomare (tastiere); Ugo Sciretta (chitarra); Franco Di Lauro (basso); Matteo Ciuffreda (batteria); Rita Gelsomino (cantante); Nino Impagnatiello (cantante). Il gruppo musicale terrà esibizioni fino al 1999. In seguito, il cantante Impagnatiello, riprese l’attività come cantante di piano bar con esibizioni tenute in ogni dove e persino in Germania. Durante il periodo estivo, in quegli anni, ha tenuto serate a Vieste nei prestigiosi alberghi “Pizzomiunno” e “Gargano” e in altri locali turistici, spesso anche insieme con musicisti di Manfredonia, tra i quali il talentuoso mandolinista sipontino Peppino de Salvia. Nino, che tenne nel corso delle serate applaudite performance con la sua bella voce potente e calda, si esibì in numerose occasioni e con successo anche insieme alla figlia Lizia.

fotogallery

07-Il-cantante-Nino-Impagnatiello-e-il-suo-complesso-Ultima-Dimensione 07-Il-cantante-Nino-Impagnatiello-e-il-suo-complesso-Ultima-Dimensione IL CANTANTE NINO IMPAGNATIELLO (st) Il complesso di Nino Impagnatiello-Ultima Dimensione- al Pesante Il complesso Ultima Dimensione

Nel 2007, costituì il suo ultimo complesso dal titolo: “Vendesi” successivamente chiamato “Scòppetta Band” con la seguente formazione musicale: Matteo Di Candia (tastiere); Michele Vairo (chitarra); Nicola Guerra (basso); Pasquale Leporace (batteria); Carmen Miucci (cantante); Nino Impagnatiello (cantante). L’ultima sua esibizione pubblica a Manfredonia fu in Piazza del Popolo, con il complesso “Vendesi”, in occasione della 57^ Edizione del Carnevale Dauno. Il motivo “stil got the blues”, uno dei brani cantato nel corso della serata, è possibile ascoltarlo su You Tube, digitando “Scoppetta Band”.

Prima della sua dipartita, l’amico Nino mi confidò che il suo grande rammarico fu quello di non aver potuto costituire una grande big band con tutti i migliori musicisti di Manfredonia. Nino, fu anche scopritore di numerosi talenti locali, poi avviati dallo stesso alla carriera musicale.

Va ricordato, che il 10 aprile 2015 presso l’auditorium di Palazzo dei Celestini , la figlia di Nino, Valeria Impagnatiello, ha organizzato con la collaborazione degli amici musicisti di suo padre, una serata molto bella e toccante in suo ricordo: “Ricordando Nino”.

Caro Nino, con l’amico Lello Castriotta e i tuoi amici musicisti ti ricorderemo sempre con affetto, per il tuo modo di essere, per le tue belle melodie vocali, per le serate musicali trascorse insieme, per quello che hai realizzato a livello artistico per la nostra Manfredonia e per il tuo attaccamento alla famiglia dove sei stato esempio per tutti.