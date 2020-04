Foggia. Confcommercio “Tutti i mercati settore alimentare resteranno chiusi”

“A seguito di videoconferenza coordinata da S.E. il Prefetto ed alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alle attività produttive del Comune di Foggia e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato confermato con fermezza che tutti i mercati del settore alimentare dovranno rimanere chiusi, come ovviamente tutti i mercati di generi non alimentari, per evitare assembramenti e rischi di contagio da Covid 19. Le Forze di sicurezza vigileranno su ogni eventuale forma di abuso e comportamenti illeciti. Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia – presente in videoconferenza – prendendo atto delle decisioni delle autorità presenti, invita tutti gli operatori di settore ad attenersi alle disposizioni vigenti e oggi confermate. La Confcommercio non si assume alcuna responsabilità per comportamenti contrari a quanto stabilito”.

(Testo a cura di Marianna Bonghi, Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Foggia – Comunicazione e ufficio stampa)