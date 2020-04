Miglio “Grazie al personale del nostro ospedale: sta meglio paziente positivo”

: “In questo triste e brutto momento che stiamo vivendo desidero far giungere i miei rallegramenti personali e quelli di tutto il Comune di San Severo ai Medici e agli Infermieri del Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia San Severo. E’ infatti in buone condizioni il paziente di 69 anni di San Nicandro Garganico, che era stato ricoverato dallo scorso 7 marzo presso il Reparto di Rianimazione del nostro Presidio Ospedaliero con diagnosi di insufficienza respiratoria da polmonite interstiziale bilaterale, risultato positivo al tampone per Covid-19. Una bella notizia per il paziente ed una altrettanto meravigliosa notizia per tutti noi di grande speranza. Grazie ancora a tutti per il prezioso lavoro svolto!”.