MonteSantAngeloSOLIDALE: concessione buoni spesa, domande da lunedì 6 aprile

Le “persone e le famiglie che versano in condizioni di assoluta momentanea difficoltà economica” potranno richiedere il buono spesa al comune. Per accedere al beneficio, oltre alle condizioni precarie, bisogna essere residenti (e gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno) e non essere destinatari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici. Inoltre, vi sono criteri di priorità per nuclei familiari: in gravi difficoltà economiche, monogenitoriali con minori, con presenza di disabilità, con minori, donne vittime di violenza. Gli importi vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 350 euro. Le domande si potranno presentare da lunedì 6 aprile presso l’Ufficio comunale Servizi sociali. Per informazioni: 0884566272. Nel frattempo Monte Sant’Angelo da giovedì 2 aprile è passata nella ZONA LILLA, da 11 a 20 casi positivi.

Mercoledì 1 è stato pubblicato l’avviso per le attività commerciali: hanno aderito 17 alimentari, 9 panifici, 8 negozi di vendita di carni, 4 negozi di articoli per igiene personale, 1 pescheria, 1 venditore di combustibile per uso domestico.

“Questa emergenza sanitaria sta diventando sempre più un’emergenza sociale ed economica. Siamo operativi da settimane e ora mettiamo in campo soluzioni per l’emergenza sociale e a breve presenteremo anche risposte forti e concrete per le attività commerciali per far fronte all’emergenza economica”. È il messaggio del Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, che con un VIDEOMESSAGGIO ha anticipato le misure in campo e l’avviso per la concessione dei buoni spesa.

LE MISURE ATTIVE – “Con la Giunta e l’intero Consiglio comunale abbiamo messo in atto il sistema integrato di supporto alla popolazione per questa emergenza” – ha spiegato il Primo cittadino.

Si tratta, nello specifico, di tre misure:

1. interventi di solidarietà alimentare (come buoni spesa e potenziamento degli empori e banchi alimentari cittadini);

2. interventi domiciliari (spesa e farmacia per over65);

3. interventi socio-sanitari (consegna farmaci salvavita ASL e taxi sociale);

“A BREVE RISPOSTE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI” – In chiusura il Sindaco d’Arienzo anticipa che a breve saranno rese pubbliche “risposte forti e concrete per le attività produttive”.

IL LOGO, IL PROGETTO – “#MonteSantAngeloSOLIDALE è il cuore grande di una città che metaforicamente si prende per mano e dà vita ad un progetto solidale in cui nessuno è lasciato indietro, nessuno è lasciato solo. Questo è il cuore di Monte Sant’Angelo, un grande cuore” – spiega l’Assessore al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi.

