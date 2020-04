Nurse24 “Concorsone OSS, anomalie nei punteggi: graduatoria da rivedere”

ultimando la verifica e, nel caso, nei prossimi giorni disporrà l’annullamento e la riapprovazione, in autotutela, della graduatoria finale

moltissimi concorrenti hanno dichiarato non correttamente i servizi espletati presso la struttura di riferimento indicata, i periodi lavorati e il profilo professionale

l’errata attribuzione di punteggi, secondo il sistema di calcolo automatizzato in piattaforma, ai servizi auto-dichiarati

Caos sul: ricevuta una percentuale altissima di dichiarazioni “incongrue” sui servizi prestati dai partecipanti al concorso gestito dal Policlinico di Foggia. Per questo l’Azienda sta. Mediante un avviso ai candidati pubblicato sul portale aziendale, l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia fa sapere che sono in corso i lavori di verifica sulla graduatoria del concorso unico regionale per 2445 posti Oss . È stato riscontrato, infatti, che. Tutto è partito dallache hanno puntato il dito sull’anomalia nel punteggio di conoscenti che hanno partecipato alla selezione. In conseguenza di questo, spiega l’Azienda, si è determinata