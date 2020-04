Orologi: il mercato italiano ha un valore di oltre 2 miliardi di euro

Oltre due miliardi di euro (precisamente 2,09): questo il volume di affari stimato per l’Italia per quanto riguarda il business degli orologi da polso, reso noto da una ricerca condotta da Assorologi e GfK Retail & Technology . Il mercato degli orologi nel nostro Paese appare piuttosto stabile, con un prezzo medio in calo (242 euro circa per pezzo). Tenendo conto delle preferenze dei consumatori, poi, sono stati analizzati i canali maggiormente sfruttati; vediamo qui di seguito i risultati ottenuti.

Le preferenze dei consumatori, tra punti vendita fisici e digitali

Secondo quanto riportato dai dati di settore, si dimostrano in netta crescita gli acquisti effettuati attraverso il canale digitale (principalmente tramite e-commerce ufficiali e aste online), che ricoprono oggi il 31,7% delle preferenze totali. Nonostante questa tendenza in costante crescita, però, i punti vendita tradizionali ricoprono ancora un ruolo cruciale per questo comparto; per quanto riguarda gli orologi di lusso, infatti, la maggior parte dei consumatori preferisce recarsi personalmente in una sede fisica specializzata. Punti vendita come quello storico di Pisa Orologeria a Milano, ad esempio, diventano quindi fondamentali per un’esperienza d’acquisto più completa e soddisfacente, e a dimostrarlo sono ancora una volta i dati: la percentuale di acquirenti che preferisce questa modalità più “classica” arriva al 48%. Soprattutto per quanto concerne il comparto degli orologi di lusso, dunque, appare ancora molto importante per i consumatori la possibilità di consultare degli esperti direttamente nei punti vendita, nonostante l’ascesa continua degli acquisti online.

I modelli di lusso più ambiti

Tra i modelli di orologi di lusso più desiderati dagli italiani spicca il pregiato Cellini di casa Rolex, realizzato in oro Everose e tributo al noto artista italiano Benvenuto Cellini; una particolarità che contraddistingue i Rolex di questa collezione è il datario che si trova a ore 3, vero marchio di fabbrica. Impossibile poi non citare il Radiomir 1940 3 days, prodotto da Officine Panerai; si tratta di un prodotto estremamente leggero ma allo stesso tempo molto resistente grazie alla struttura in titanio che lo protegge anche dagli agenti corrosivi. Infine troviamo il Pilot’s della IWC: munito di cassa in acciaio rivestita in ferro e di cronografo, è impossibile non riconoscere in questo modello un omaggio al celebre pilota e poeta Antoine de Saint Exupéry; tocco d’arte, il color crema, che richiama quello che caratterizzava la tuta dell’aviatore francese.