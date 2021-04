Con Manfredonia, LSU: “Proroga inutile senza manifestazione d’interesse”

Manfredonia, 03/04/2021 –ย “๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฏ๐Ÿญ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del Ministero ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป’๐—ผ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ, ๐—บ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ.

La vertenza che riguarda gli LSU di Manfredonia, รจ bene evidenziarlo, non รจ di una o di unโ€™altra parte politica o di questo o quellโ€™altro sindacato, perchรฉ ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฎ ๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ in quanto ci sono ben 119 famiglie manfredoniane coinvolte. Pertanto, come dovrebbe essere per ogni problema che dโ€™ora in poi si vuole tentare di risolvere, bisogna giocare una partita corale, ognuno per il proprio ruolo.

Certamente (permettetemi di togliermi un sassolino dalla scarpa), ci fa piacere poter rispedire al mittente le accuse di essere โ€œimprovvisati amministratoriโ€ e โ€œabili demagoghiโ€, ma lโ€™obiettivo non รจ quello di dimostrare di aver avuto ragione navigando controvento negli ultimi mesi. Ora occorre concentrarsi su ciรฒ che รจ il vero risultato da raggiungere, ovvero il diritto a 119 lavoratori che portano avanti gran parte degli uffici comunali, a vedersi riconosciuto ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐˜€๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ.

Pertanto, mi preme far presente un dato importante: ad oggi, nonostante la proroga, le procedure potrebbero essere completate soltanto per 15 LSU. ๐—˜ฬ€ ๐—ฑ๐˜‚๐—ป๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ (mettendo da parte orgoglio e pregiudizi) e che in questa vicenda il Comune di Manfredonia diventi finalmente protagonista, incalzando il Ministero per ottenere lโ€™invio di una nuova manifestazione d’interesse.

๐—œ๐—น ๐Ÿฏ๐Ÿญ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ผ, ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ.

Noi ci siamo, CON tenacia, CON gli LSU, CON Manfredonia”.