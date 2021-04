Emiliano: “Folle, giuridicamente, dire che bisogna andare a scuola in uno stato di emergenza”

Foggia/Bari – “Se la situazione di emergenza continuerà. Io farò l’ordinanza. Un’ordinanza che non fa litigare le persone, non fa mettere in piazza i problemi personali e che si adatta ai casi singoli”.

Le parole del presidente Emiliano nell’incontro con i genitori a favore della DaD tenutosi ieri sera su Facebook. Presenti anche rappresentanti del gruppo genitori – provincia di Foggia.

Nel rispetto delle norme e delle decisioni del Dipartimento salute che andranno a chiarire se c’è una situazione preoccupante a livello epidemiologico, l’ordinanza regionale che andrà a ribadire il diritto di scelta, per i genitori, tra DaD e didattica in presenza, potrebbe dunque arrivare. Lascia passare questa intenzione Emiliano nelle sue risposte alla richiesta dei circa 5000 genitori pugliesi allarmati a seguito dell’ultimo decreto Draghi che stabilisce il ritorno tra i banchi di scuola dei bambini di scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e primo anno di scuola media. Un decreto che, per di più, vieta ai presidenti di Regione, e i sindaci, di andare in deroga a tale decisione.

In realtà, ha evidenziato Emiliano, il decreto Draghi consente di “andare in deroga”. Una deroga consentita, però, solo in casi di eccezionalità e necessità dovuti a casi di diffusione di focolai e varianti che siano particolarmente preoccupanti, e dopo aver sentito le autorità competenti.

“Sarebbe folle, da un punto di vista giuridico, dire che bisogna andare a scuola in uno stato di emergenza”. Ancora Emiliano, dunque, ieri sera.

Diverse le ragioni presentate dai genitori proDaD. Innanzitutto, la sottolineatura emersa più volte, secondo cui “chi chiede la DaD si rende conto delle ragioni di chi chiede di andare in presenza”. A tal proposito Emiliano: “La cosa che non capisco, però, è che i genitori che vogliono la didattica in presenza, vogliono che questa diventi un obbligo di legge. Ma non può essere così”.

Se i genitori che chiedono la DaD vogliono semplicemente che venga tutelato il diritto di poter scegliere, tale diritto per Emiliano sarebbe fuori discussione. “In una situazione di stato emergenziale, l’obbligo di frequenza a scuola non esiste. Esiste il diritto a tutelare la salute. Un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Se uno chiede la DaD e poi non si mette davanti al video, lì l’assenza c’è però. Deve essere chiaro anche questo”.

Le ragioni supportate dalla psicologa di Barletta presente all’incontro, Giovanna Susca: “È chiaro che la didattica in presenza è da preferire. Ma quando parliamo di presenza, bisogna considerare che non può essere ora come la intendevamo prima dell’emergenza sanitaria”. Tra ipotetici tamponi frequenti, distanziamento, mascherine, la didattica in presenza, insomma, non consentirebbe la vera socializzazione tra i bambini che, anzi, vivrebbero un clima “da trincea”.

Inoltre, va detto, “ci sono bambini con BES – Bisogni Educativi Speciali – che hanno tratto beneficio dalla Didattica a distanza”, ancora la Susco.

Le ragioni del pediatra Francesco Marinelli. “L’Istat dice che ad oggi nella scuola si sono avuti 225 mila casi di positivi al COVID. Numeri minimi sembrerebbe. Ma va evidenziato che in realtà si è passati, nel corso del tempo, da ottobre scorso, dal 2% di casi nella scuola al 12%. Casi in aumento, quindi. E va anche evidenziato che il bambino che viene contagiato a scuola porta il contagio in famiglia e lì i numeri, quindi, si moltiplicano. Gli studi, infatti, hanno detto che il punto nevralgico dell’infezione è la famiglia. E quando il bambino contagiato entra in casa, fa mettere in quarantena tutta la famiglia. Inoltre, in Puglia siamo al 90 % di casi da variante inglese e, per evitare questa, si rende necessario un distanziamento sociale maggiore, pari a 2 metri, e la mascherina chirurgica non basta, andrebbe usata la FFP2 o la FFP3”.