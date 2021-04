Felicissima Sera, il nuovo show di Pio e Amedeo su Canale 5

Foggia, 03/04/2021 – Felicissima sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo, va in onda in prima serata su Canale 5 da venerdì 16 aprile e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva.

“Ci siamo quasi”, annuncia su Instagram il duo comico pugliese dal proprio profilo ufficiale, “dal 16 aprile il nostro nuovo programma, in prima serata, su Canale 5, con tanti incredibili ospiti. Proveremo a distrarvi un po’ da questo momento particolare: manca poco”. Qui in alto il promo del nuovo show comico, condotto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco.