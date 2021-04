Foggia. Miranda: “Non farò l’assessore, ho declinato ogni invito”

Sono ferme le manovre politiche sul rimpasto di giunta che il sindaco Landella si accingerebbe ad avviare dopo le feste, presumibilmente. Tra le incognite che si intravedono intorno alla questione, una cosa è certa. Luigi Miranda, già presidente del consiglio nella prima consiliatura svolta dall’amministrazione di centrodestra, ex segretario della Lega, non ha alcuna intenzione di entrare in giunta:

“Né io, né Salvatore De Martino, né Concetta Soragnese, nessuno di noi farà l’assessore. Ai consiglieri è stata proposta la presidenza del consiglio e hanno detto no. A novembre ho avuto un colloquio con il partito declinando l’invito a far parte di questa giunta”.

Impegnato con le sue associazioni e l’attività legale,- “a giugno apro un nuovo studio a Milano”,- resta defilato rispetto all’attività politica: “In 20 anni ho sempre donato a questa città, poi nei momenti importanti le cose sono andate come sono andate”. Alle primarie da sindaco, per esempio, la selezione ha scelto Landella, alle regionali l’esito ha favorito Joseph Splendido. “Assessorato ai servizi sociali per me o per un mio nominativo? Assolutamente no”. Il futuro è nel partito di Salvini ma per ora gli impegni lo portano altrove.