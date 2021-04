Giacche Verdi Vieste: “Raccolta rifiuti straordinaria sulla spiaggia di Portonuovo”

Vieste, 03 aprile 2021. Domenica 28 marzo, il gruppo dei volontari delle Giacche Verdi di Vieste ha dedicato la mattinata alla raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Portonuovo. Sono stati riempiti 25 bustoni con rifiuti provenienti dal mare o abbandonati in loco consistenti in residui di plastica, polistirolo, carta e soprattutto reste, le reti in nylon per la mitilicoltura.

Il problema dei rifiuti dunque non è dovuto solo a cattive abitudini di chi frequenta le spiagge ma, molto spesso all’incuria di alcuni pescatori i quali non considerano che tali rifiuti inquinano il mare e avvelenano i pesci che finiscono sulle nostre tavole e quindi avvelenano anche noi senza contare il pericolo che le reste rappresentano per molti animali marini che spesso vi rimangono imbrigliati. Sarebbe auspicabile una maggiore sensibilizzazione degli operatori del mare ad avere maggiore cura del loro territorio che è la loro casa, oltre che la fonte principale del loro reddito.

I volontari che spesso sono persone che hanno altri tipi di occupazione, hanno un amore forte per la natura che li porta a rispettare l’ambiente per se stessi e per preservare la salute di tutti.

Domenica mattina la baia di Portonuovo a fine lavoro sembrava ancora più selvaggia e scenografica sotto il sole primaverile e la sola visione di tanta bellezza ha ripagato i volontari delle fatiche.