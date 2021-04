Manfredonia. La storica Polisportiva ‘Salvemini’ cambia volto: nasce “L’Arena Sport Center”

(STATOQUOTIDIANO, ore 12). Manfredonia, 03 aprile 2021. E’ notizia di queste ora la nascita della Società “L’Arena Srl” che ha ha siglato con la proprietà degli impianti sportivi “Salvemini” di Manfredonia, un contratto di gestione in affidamento alla predetta società della storica polisportiva.

D’ora in avanti quegli impianti sportivi, fucina di tanti talenti calcistici sipontini, assumerà la denominazione di “L’Arena Sport Center” presso “Impianti Sportivi Salvemini”, ad evocare evidentemente le arene, teatro, nell’antichità di tante pratiche sportive.

A capo della società vi sono due grandi amici, il “bomber” Pasquale Trotta e Giovanni Manzella, attualmente capitano e team manager del Manfredonia Calcio 1932.

Di questi tempi, occorre riconoscerlo, occorre avere coraggio ad affrontare ingenti investimenti soprattutto nello sport, paralizzato, da più di un anno, dalle limitazioni dovute al covid ma ciò nonostante, come notoriamente si dice, è nelle difficoltà che si misura la capacità imprenditoriale, la voglia e la determinazione di chi crede in un progetto, in questo caso lungimirante, quello di ridare lustro ad una polisportiva storica di Manfredonia che, a giorni, subirà un integrale restyling.

La gestione degli impianti sportivi avrà una durata superiore ad anni 10, e comprenderà quattro campi di calcio a 5, un campo di calcio ad 11 in terra battuta, uno in erba naturale ed uno in erba sintetica, quindi complessivamente sette campi.

La neonata società provvederà al rifacimento di tutti i campi, munendoli di nuova recinzione ed illuminazione ma la particolarità è rappresentata dal fatto che il campo sintetico verrà dotato di un tappeto di ultima generazione in uso attualmente nei centri sportivi del settore giovanile del Barcellona Calcio mentre quello in erba naturale verrà completamente rizollato da una nota società che si occupa della manutenzione di tutti i campi di calcio del centro sud.

L’elemento di novità è rappresentato dalla realizzazione, sarebbe la prima volta nella nostra città, di campi per la pratica del “Padel” uno sport molto in auge di derivazione tennistica, praticato ormai in tutta Italia, anche con la organizzazione di tornei importanti.

I lavori di restyling inizieranno a fine aprile, per realizzare un sogno, coltivato da tempo, quello di creare una struttura sportiva efficiente, nella quale, ovviamente, il fiore all’occhiello sarà rappresentato dalla ripartenza della scuola calcio con contatti diretti con il Foggia Calcio 1920 con cui verrebbe avviata una proficua partnership e soprattutto dalla peculiarità di affidare i giovani calciatori ad istruttori esperti e qualificati, partendo dalla segreteria, ai tecnici per concludere con i magazzinieri.

Ci tiene ad evidenziarlo Giovanni Manzella: “Insieme al caro amico Pasquale Trotta, stiamo realizzando un’oasi felice per praticare calcio e sport, per consentire, a tanti bambini, compatibilmente con i turni scolastici, di praticare la scuola calcio avendo i giusti spazi per esprimersi al meglio”.

Ancora: “Non nascondiamo che nei nostri progetti , ci sarebbe anche quello gettare le basi per la formazione di un settore giovanile, partendo magari con giovanissimi ed allievi per poi puntare nel giro di un paio di anni ad allestire una squadra Juniores.

Infine, pandemia permettendo, si starebbe lavorando anche per dei campus estivi per i bambini a partire da giugno/luglio per consentire ai tanti bambini, provati psicologicamente, che in questo particolare momento storico, di ritrovare la gioia di giocare, di divertirsi e socializzare.

Un bellissimo progetto, quindi, che nasce da un altrettanto bellissima amicizia tra Pasquale Trotta e Giovanni Manzella, coltivato da tanti anni ed ecco che il sogno diventa realtà, pertanto, come hanno entrambi hanno tenuto ad evidenziare, non ci resta che ringraziare la famiglia Salvemini che dopo una estenuante trattativa hanno consentito che il nostro sogno sia divenuto realtà.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 03 aprile 2021